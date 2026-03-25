  1. В Украине

Документы, не выходя из дома – как заказать водительское удостоверение онлайн с доставкой по почте

07:54, 25 марта 2026
Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства теперь можно оформить через «Кабинет водителя» с доставкой Укрпочтой или Новой почтой.
Документы, не выходя из дома – как заказать водительское удостоверение онлайн с доставкой по почте
В Украине водители могут заказывать водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства онлайн через сервис «Кабинет водителя». Услуга доступна, если документы уже отображаются в электронном кабинете пользователя. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Водительское удостоверение можно заказать в случае истечения срока действия документа, его утери, повреждения или изменения персональных данных. Свидетельство о регистрации транспортного средства оформляют при утере, повреждении документа или смене номерного знака.

Пользователь может выбрать доставку через Укрпочту или Новую почту, указав отделение, и ожидать документ в течение десяти рабочих дней. Водительское удостоверение выдается лично владельцу, а свидетельство о регистрации транспортного средства — владельцу или доверенному лицу при наличии нотариально оформленной доверенности.

