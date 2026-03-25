  1. В Україні

Документи не виходячи з дому – як замовити посвідчення водія онлайн із доставкою поштою

07:54, 25 березня 2026
Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу тепер доступні для оформлення через «Кабінет водія» з доставкою Укрпоштою або Новою поштою.
В Україні водії можуть замовляти посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу онлайн через сервіс «Кабінет водія». Послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Посвідчення водія можна замовити у випадку закінчення строку дії документа, його втрати, пошкодження або зміни персональних даних. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформляють при втраті, пошкодженні документа або зміні номерного знака.

Користувач може обрати доставку через Укрпошту або Нову пошту, вказавши відділення, та очікувати документ протягом десяти робочих днів. Посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу — власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності.

