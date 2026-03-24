В Киеве завершили отопительный сезон

В ДТЭК отметили, что отдельные дни и недели этого отопительного сезона были чрезвычайно сложными.

Во вторник, 24 марта, в Киеве был завершен отопительный сезон-25/26. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

«Россия потратила беспрецедентное количество ракет и беспилотников, чтобы погрузить нас в темноту и холод.

ПВО, ГСЧС, энергетики и коммунальщики работали плечом к плечу. Вместе нам удалось разрушить планы врага.

Отдельные дни и недели были чрезвычайно сложными. Но киевляне проявили невероятную силу духа и единство.

Благодарим каждого из вас за поддержку: за чай и кофе, обеды и угощения, за теплые слова», — говорится в заявлении.

Также там отметили, что враг ежедневно продолжает атаковать энергетику, поэтому в компании уже готовятся к летним пикам потребления и новому отопительному сезону.

