У Києві завершили опалювальний сезон

У ДТЕК зазначили, що окремі дні та тижні цього опалювального сезону були надзвичайно складними.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 24 березня, у Києві було звершено опалювальний сезон-25/26. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

«Росія витратила безпрецедентну кількість ракет та безпілотників, щоб занурити нас в темряву та холод.

ППО, ДСНС, енергетики та комунальники працювали пліч-о-пліч. Разом нам вдалося зруйнувати плани ворога.

Окремі дні та тижні були надзвичайно складними. Але кияни проявили надзвичайну міцність духу та єдність.

Дякуємо кожному з вас за підтримку: за чай та каву, обіди та смаколики, за теплі слова», - йдеться у заяві.

Також там зазначили, що ворог щодня продовжує атакувати енергетику, тому у компанії вже готуються до літніх піків споживання та нового опалювального сезону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.