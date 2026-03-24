  1. В Україні

У Києві завершили опалювальний сезон

18:50, 24 березня 2026
У ДТЕК зазначили, що окремі дні та тижні цього опалювального сезону були надзвичайно складними.
У вівторок, 24 березня, у Києві було звершено опалювальний сезон-25/26. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

«Росія витратила безпрецедентну кількість ракет та безпілотників, щоб занурити нас в темряву та холод.

ППО, ДСНС, енергетики та комунальники працювали пліч-о-пліч. Разом нам вдалося зруйнувати плани ворога. 

Окремі дні та тижні були надзвичайно складними. Але кияни проявили надзвичайну міцність духу та єдність. 

Дякуємо кожному з вас за підтримку: за чай та каву, обіди та смаколики, за теплі слова», - йдеться у заяві.

Також там зазначили, що ворог щодня продовжує атакувати енергетику, тому у компанії  вже готуються до літніх піків споживання та нового опалювального сезону. 

