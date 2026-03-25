Сотрудники СБУ отмечают свой профессиональный праздник 25 марта.

Традиционно 25 марта в Украине отмечают День Службы безопасности Украины. Эта дата была утверждена указом президента № 193/2001 от 22 марта 2001 года. Она приурочена к созданию СБУ, которое состоялось 25 марта 1992 года. СБУ является государственным правоохранительным органом специального назначения, который защищает суверенитет и информационное пространство Украины

С первых дней существования перед СБУ встали сложные задачи: обеспечение государственной безопасности, охрана территориальной целостности, борьба с коррупцией и организованной преступностью.

После 24 февраля 2022 года СБУ вместе с другими Силами обороны встала на передовой борьбы за независимость Украины.

Служба была создана на базе подразделений КГБ, но трансформирована для защиты демократического государства. Профессиональный праздник отмечают контрразведчики, военные и технические специалисты, которые гарантируют безопасность граждан.

И.о. главы СБУ Евгений Хмара поздравил со годовщиной создания СБУ:

«Уважаемые коллеги, соратники, друзья!

25 марта мы отмечаем день создания Службы безопасности Украины. Уже 34 года СБУ стоит на страже государства. На нас возложена ответственность за защиту наших граждан. И сегодня эта миссия имеет решающее значение.

Война стала для СБУ серьезным испытанием, но в то же время – периодом развития и глубоких изменений. Служба безопасности окрепла, приобрела уникальный технологический, оперативный и боевой опыт. Превратилась в одно из ключевых подразделений Сил обороны, которое ежедневно эффективно противостоит российской агрессии.

Сегодня мы работаем на всех направлениях этой войны. Наши спецназовцы дают отпор врагу на передовой, действуют асимметрично и непредсказуемо, заставляют оккупантов постоянно пересматривать свою военную доктрину. Дальнобойные дроны СБУ налагают на РФ действенные «санкции» и устраивают яркую «хлопковую атаку» в их тылу. О наших спецоперациях уже пишут в учебниках для спецслужб по всему миру. Ежедневно мы завоевываем на фронте новые «козыри» для Украины и укрепляем позиции государства на мирных переговорах.

Внутри страны активно действует контрразведка СБУ. Мы раскрываем агентурные сети, задерживаем предателей и диверсантов, предотвращаем теракты. Результат этой работы: тысячи спасенных украинских граждан. Мы работаем на опережение и раз за разом переигрываем российские спецслужбы.

Киберспециалисты отражают атаки в цифровом пространстве. Военно-медицинское управление — спасает жизни и здоровье бойцов. Учебные заведения — воспитывают новые поколения защитников. Следователи — документируют военные преступления, чтобы ни один оккупант не избежал справедливого наказания. Каждый подбитый российский танк, «хлопок» на военном заводе или задержанный агент – это шаг к завершению этой войны.

Мы помним тех, кто отдал жизнь за то, чтобы все мы могли жить на нашей, данной Богом земле. Делаем все, чтобы их жертва не была напрасной. Уничтожаем врага на фронте и разоблачаем его агентов в тылу. И будем с честью выполнять эту миссию, пока наше государство не обретет по-настоящему устойчивый и справедливый мир!

Слава Украине!»

