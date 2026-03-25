В Україні відзначають День Служби безпеки

Співробітники СБУ відзначають професійне свято 25 березня.

Традиційно 25 березня в Україні святкують День Служби безпеки України. Ця дата була затверджена указом президента № 193/2001 від 22 березня 2001 року. Вона приурочена до утворення СБУ, яке відбулося 25 березня 1992 року. СБУ є державним правоохоронним органом спеціального призначення, який захищає суверенітет та інформаційний простір України

З перших днів існування перед СБУ постали складні завдання: забезпечення державної безпеки, охорона територіальної цілісності, боротьба з корупцією та організованою злочинністю.

Після 24 лютого 2022 року СБУ разом з іншими Силами оборони стала на передовій боротьби за незалежність України.

Служба була створена на базі підрозділів КДБ, але трансформована для захисту демократичної держави. Професійне свято відзначають контррозвідники, військові та технічні спеціалісти, які гарантують безпеку громадян.

Т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара привітав з річницею створення СБУ:

«Шановні колеги, побратими, друзі!

25 березня ми відзначаємо день створення Служби безпеки України. Вже 34 роки СБУ стоїть на варті держави. На нас покладена відповідальність за захист наших громадян. І сьогодні ця місія має визначальне значення.

Війна стала для СБУ серйозним випробуванням, але водночас – періодом розвитку і глибоких змін. Служба безпеки зміцніла, набула унікального технологічного, оперативного і бойового досвіду. Перетворилася на один з ключових підрозділів Сил оборони, який щодня ефективно протистоїть російській агресії.

Сьогодні ми працюємо на всіх напрямках цієї війни. Наші спецпризначенці дають відсіч ворогу на передовій, діють асиметрично і непередбачувано, змушують окупантів постійно переглядати свою воєнну доктрину. Далекобійні дрони СБУ накладають на рф дієві «санкції» і вчиняють яскраву «бавовну» у їхньому тилу. Про наші спецоперації вже пишуть у підручниках для спецслужб по всьому світу. Щодня ми виборюємо на фронті нові «козирі» для України і посилюємо позиції держави на мирних перемовинах.

Всередині країни активно діє контррозвідка СБУ. Викриваємо агентурні мережі, затримуємо зрадників та диверсантів, запобігаємо терактам. Результат цієї роботи: тисячі врятованих українських громадян. Ми працюємо на випередження і раз за разом переграємо російські спецслужби.

Кіберфахівці відбивають атаки в цифровому просторі. Військово-медичне управління – рятує життя і здоров'я бійців. Навчальні заклади – виховують нові покоління захисників. Слідчі – документують воєнні злочини, щоб жоден окупант не уникнув справедливого покарання. Кожен підбитий російський танк, «бавовна» на воєнному заводі чи затриманий агент – це крок до завершення цієї війни.

Ми пам’ятаємо тих, хто віддав життя за те, що всі ми можемо жити на нашій, Богом даній землі. Робимо все, щоб їхня жертва не була марною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. І будемо з честю виконувати цю місію, аж поки наша держава не здобуде справді сталий і справедливий мир!

Слава Україні!»

