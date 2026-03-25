Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум военнослужащим
10:00, 25 марта 2026
Солдаты Дмитрий Ященко и Ярослав Коломиец получили высшую государственную награду за мужество и героизм в защите Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №265/2026 и №264/2026 о присвоении звания Героя Украины двум военнослужащим.
Согласно указу №265/2026, звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» присвоено солдату Дмитрию Ященко.
Согласно указу №264/2026, такую же награду получил солдат Ярослав Коломиец.
В документах указано, что военные отмечены за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
