Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум военнослужащим

Солдаты Дмитрий Ященко и Ярослав Коломиец получили высшую государственную награду за мужество и героизм в защите Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №265/2026 и №264/2026 о присвоении звания Героя Украины двум военнослужащим.

Согласно указу №265/2026, звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» присвоено солдату Дмитрию Ященко.

Согласно указу №264/2026, такую же награду получил солдат Ярослав Коломиец.

В документах указано, что военные отмечены за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.