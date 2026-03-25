Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовослужбовцям

Солдати Дмитро Ященко та Ярослав Коломієць отримали найвищу державну нагороду за мужність і героїзм у захисті України.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №265/2026 та №264/2026 про присвоєння звання Героя України двом військовослужбовцям.

Згідно з указом №265/2026, звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно солдату Дмитру Ященку.

Відповідно до указу №264/2026, таку ж нагороду отримав солдат Ярослав Коломієць.

У документах зазначено, що військових відзначено за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

