  1. В Україні

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовослужбовцям

10:00, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Солдати Дмитро Ященко та Ярослав Коломієць отримали найвищу державну нагороду за мужність і героїзм у захисті України.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №265/2026 та №264/2026 про присвоєння звання Героя України двом військовослужбовцям.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з указом №265/2026, звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно солдату Дмитру Ященку.

Відповідно до указу №264/2026, таку ж нагороду отримав солдат Ярослав Коломієць.

У документах зазначено, що військових відзначено за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]