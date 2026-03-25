Марьяну Бецу назначили представительницей Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО
09:05, 25 марта 2026
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 263/2026 о назначении Представителя Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО.
Согласно документу, эту должность займет заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.
Также указом утверждены директивы для представителя Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО. Они имеют служебный характер.
Кроме того, Президент признал утратившим силу указ от 13 января 2015 года № 9/2015, которым ранее определялся представитель Украины в этом органе.
Документ вступает в силу с 24 марта.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.