Марьяну Бецу назначили представительницей Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 263/2026 о назначении Представителя Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО.

Согласно документу, эту должность займет заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Также указом утверждены директивы для представителя Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО. Они имеют служебный характер.

Кроме того, Президент признал утратившим силу указ от 13 января 2015 года № 9/2015, которым ранее определялся представитель Украины в этом органе.

Документ вступает в силу с 24 марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.