  1. В Украине

Марьяну Бецу назначили представительницей Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО

09:05, 25 марта 2026
Должность займет заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 263/2026 о назначении Представителя Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО.

Согласно документу, эту должность займет заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Также указом утверждены директивы для представителя Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО. Они имеют служебный характер.

Кроме того, Президент признал утратившим силу указ от 13 января 2015 года № 9/2015, которым ранее определялся представитель Украины в этом органе.

Документ вступает в силу с 24 марта.

