Мар’яну Бецу призначили представницею України у Виконавчій раді ЮНЕСКО

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 263/2026 про призначення Представника України у Виконавчій раді ЮНЕСКО.

Відповідно до документа, цю посаду обійме заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

Також указом затверджено директиви для представника України у Виконавчій раді ЮНЕСКО. Вони мають службовий характер.

Крім того, Президент визнав таким, що втратив чинність, указ від 13 січня 2015 року № 9/2015, яким раніше визначався представник України у цьому органі.

Документ набирає чинності з 24 березня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.