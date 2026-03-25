  1. В Україні

Мар’яну Бецу призначили представницею України у Виконавчій раді ЮНЕСКО

09:05, 25 березня 2026
Посаду обійме заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 263/2026 про призначення Представника України у Виконавчій раді ЮНЕСКО.

Відповідно до документа, цю посаду обійме заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

Також указом затверджено директиви для представника України у Виконавчій раді ЮНЕСКО. Вони мають службовий характер.

Крім того, Президент визнав таким, що втратив чинність, указ від 13 січня 2015 року № 9/2015, яким раніше визначався представник України у цьому органі.

Документ набирає чинності з 24 березня.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контроль за політичними партіями будуть здійснювати п’ять організацій, а повноваження НАЗК розширять

НАЗК отримає низку повноваженну сфері контролю за фінансами партій, включно з правом звернення до суду у разі виявлення порушень.

Роботодавцям доведеться переоформити ФОПів за новим Трудовим кодексом

Проєкт нового Трудового кодексу вводить 8 критеріїв, за якими інспекція визнає відносини з працівниками трудовими.

Законні підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації: роз’яснення Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, що пенсія не є підставою для звільнення військовослужбовця, в той час коли наявність дружини з числа осіб з інвалідністю, навпаки, самостійна підстава для звільнення.

ПФУ сам перевірятиме дані військових через реєстр на підтвердження відсутності виплат від РФ

Верховна Рада пропонує спростити підтвердження факту неотримання пенсії від рф для військовослужбовців і ветеранів.

Клікнула — і привласнила 0,1 га: суд у Києві розкрив аферу з державним реєстром землі

Суд виніс вирок за незаконне оформлення ділянки, але без реального ув’язнення.

