Как украинцам за рубежом легально передать права на имущество или автомобиль – разъяснение

15:38, 25 марта 2026
Министерство юстиции разъяснило процедуру оформления доверенности, необходимые документы и нюансы легализации для использования в Украине.
Украинцы за рубежом могут оформить нотариально заверенную доверенность для использования в Украине через консульство или местного нотариуса. Процедуру оформления доверенности разъяснили в Министерстве юстиции.

Доверенность — это письменный документ, который выдается одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. Она позволяет доверенному лицу действовать от имени доверителя: представлять интересы, заключать сделки, подписывать договоры, заявления и другие документы.

Сделки с недвижимостью, транспортными средствами, корпоративными правами и другими важными сферами обычно возможны только на основании нотариально заверенной доверенности.

Варианты оформления доверенности за рубежом

Граждане Украины могут оформить доверенность двумя способами:

  1. Заверение в консульстве Украины
  • Доверенность, выданная в консульстве, не требует дальнейшей легализации и перевода, действует в Украине с момента выдачи и может использоваться сразу.
  • Доверенности на право распоряжения имуществом, транспортными средствами или выданные в порядке передоверия подлежат обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей через консульство.
  • Доверенность на действия, которые могут совершаться только лично доверителем, консулом не удостоверяется.
  1. Заверение у местного нотариуса
  • Гражданин обращается в ближайшую нотариальную контору в соответствии с законодательством страны пребывания.
  • Доверенность обычно оформляется на иностранном языке.

Как правильно составить доверенность

Перед визитом в консульство или к нотариусу желательно подготовить электронный проект доверенности, в котором указываются:

  • место и дата составления;
  • фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица;
  • место жительства или местонахождение юридического лица;
  • в случае необходимости — должность или статус представителя (для адвокатов — членство в адвокатском объединении);
  • срок действия доверенности;
  • в доверенностях на дарение — имя одаряемого.

Необходимые документы

Для оформления доверенности необходимо иметь:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу или внутренний паспорт (оригинал и копия);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (оригинал и копия);
  • копию паспорта представителя по доверенности;
  • другие документы в зависимости от содержания доверенности (копии правоустанавливающих документов на имущество, свидетельство о смерти, документы о родственных связях и т. п.).

Необходимо также оплатить консульский сбор или нотариальную услугу и, в случае необходимости, услуги переводчика.

Легализация и перевод доверенности

Легализация — это придание документу законности для использования в Украине.

  • Доверенности из некоторых стран, например Польши или Чехии, не требуют легализации благодаря двусторонним соглашениям.
  • В большинстве других стран Европы, Великобритании, США и Канаде достаточно проставления апостиля — специального штампа, подтверждающего подлинность подписи, печати и статус лица, подписавшего документ.
  • Апостиль проставляется через министерство юстиции страны, в которой оформлена доверенность.

В Украине необходимо перевести доверенность и апостиль на украинский язык и нотариально заверить перевод. После этого документ можно использовать на территории Украины.

