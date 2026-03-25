Как украинцам за рубежом легально передать права на имущество или автомобиль – разъяснение

Министерство юстиции разъяснило процедуру оформления доверенности, необходимые документы и нюансы легализации для использования в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы за рубежом могут оформить нотариально заверенную доверенность для использования в Украине через консульство или местного нотариуса. Процедуру оформления доверенности разъяснили в Министерстве юстиции.

Доверенность — это письменный документ, который выдается одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. Она позволяет доверенному лицу действовать от имени доверителя: представлять интересы, заключать сделки, подписывать договоры, заявления и другие документы.

Сделки с недвижимостью, транспортными средствами, корпоративными правами и другими важными сферами обычно возможны только на основании нотариально заверенной доверенности.

Варианты оформления доверенности за рубежом

Граждане Украины могут оформить доверенность двумя способами:

Заверение в консульстве Украины

Доверенность, выданная в консульстве, не требует дальнейшей легализации и перевода, действует в Украине с момента выдачи и может использоваться сразу.

Доверенности на право распоряжения имуществом, транспортными средствами или выданные в порядке передоверия подлежат обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей через консульство.

Доверенность на действия, которые могут совершаться только лично доверителем, консулом не удостоверяется.

Заверение у местного нотариуса

Гражданин обращается в ближайшую нотариальную контору в соответствии с законодательством страны пребывания.

Доверенность обычно оформляется на иностранном языке.

Как правильно составить доверенность

Перед визитом в консульство или к нотариусу желательно подготовить электронный проект доверенности, в котором указываются:

место и дата составления;

фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица;

место жительства или местонахождение юридического лица;

в случае необходимости — должность или статус представителя (для адвокатов — членство в адвокатском объединении);

срок действия доверенности;

в доверенностях на дарение — имя одаряемого.

Необходимые документы

Для оформления доверенности необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу или внутренний паспорт (оригинал и копия);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (оригинал и копия);

копию паспорта представителя по доверенности;

другие документы в зависимости от содержания доверенности (копии правоустанавливающих документов на имущество, свидетельство о смерти, документы о родственных связях и т. п.).

Необходимо также оплатить консульский сбор или нотариальную услугу и, в случае необходимости, услуги переводчика.

Легализация и перевод доверенности

Легализация — это придание документу законности для использования в Украине.

Доверенности из некоторых стран, например Польши или Чехии, не требуют легализации благодаря двусторонним соглашениям.

В большинстве других стран Европы, Великобритании, США и Канаде достаточно проставления апостиля — специального штампа, подтверждающего подлинность подписи, печати и статус лица, подписавшего документ.

Апостиль проставляется через министерство юстиции страны, в которой оформлена доверенность.

В Украине необходимо перевести доверенность и апостиль на украинский язык и нотариально заверить перевод. После этого документ можно использовать на территории Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.