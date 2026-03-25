Как украинцам за рубежом легально передать права на имущество или автомобиль – разъяснение
Украинцы за рубежом могут оформить нотариально заверенную доверенность для использования в Украине через консульство или местного нотариуса. Процедуру оформления доверенности разъяснили в Министерстве юстиции.
Доверенность — это письменный документ, который выдается одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. Она позволяет доверенному лицу действовать от имени доверителя: представлять интересы, заключать сделки, подписывать договоры, заявления и другие документы.
Сделки с недвижимостью, транспортными средствами, корпоративными правами и другими важными сферами обычно возможны только на основании нотариально заверенной доверенности.
Варианты оформления доверенности за рубежом
Граждане Украины могут оформить доверенность двумя способами:
- Заверение в консульстве Украины
- Доверенность, выданная в консульстве, не требует дальнейшей легализации и перевода, действует в Украине с момента выдачи и может использоваться сразу.
- Доверенности на право распоряжения имуществом, транспортными средствами или выданные в порядке передоверия подлежат обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей через консульство.
- Доверенность на действия, которые могут совершаться только лично доверителем, консулом не удостоверяется.
- Заверение у местного нотариуса
- Гражданин обращается в ближайшую нотариальную контору в соответствии с законодательством страны пребывания.
- Доверенность обычно оформляется на иностранном языке.
Как правильно составить доверенность
Перед визитом в консульство или к нотариусу желательно подготовить электронный проект доверенности, в котором указываются:
- место и дата составления;
- фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица;
- место жительства или местонахождение юридического лица;
- в случае необходимости — должность или статус представителя (для адвокатов — членство в адвокатском объединении);
- срок действия доверенности;
- в доверенностях на дарение — имя одаряемого.
Необходимые документы
Для оформления доверенности необходимо иметь:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу или внутренний паспорт (оригинал и копия);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (оригинал и копия);
- копию паспорта представителя по доверенности;
- другие документы в зависимости от содержания доверенности (копии правоустанавливающих документов на имущество, свидетельство о смерти, документы о родственных связях и т. п.).
Необходимо также оплатить консульский сбор или нотариальную услугу и, в случае необходимости, услуги переводчика.
Легализация и перевод доверенности
Легализация — это придание документу законности для использования в Украине.
- Доверенности из некоторых стран, например Польши или Чехии, не требуют легализации благодаря двусторонним соглашениям.
- В большинстве других стран Европы, Великобритании, США и Канаде достаточно проставления апостиля — специального штампа, подтверждающего подлинность подписи, печати и статус лица, подписавшего документ.
- Апостиль проставляется через министерство юстиции страны, в которой оформлена доверенность.
В Украине необходимо перевести доверенность и апостиль на украинский язык и нотариально заверить перевод. После этого документ можно использовать на территории Украины.
