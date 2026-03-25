Як українцям за кордоном легально передати права на майно чи авто – пояснення

Міністерство юстиції роз’яснило процедуру оформлення довіреності, необхідні документи та нюанси легалізації для використання в Україні.

Українці за кордоном можуть оформити нотаріально посвідчену довіреність для використання в Україні через консульство або місцевого нотаріуса. Процедуру оформлення довіреності пояснили в Міністерстві юстиції.

Довіреність — це письмовий документ, який видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами. Вона дозволяє довіреній особі діяти від імені довірителя: представляти інтереси, укладати правочини, підписувати договори, заяви та інші документи.

Правочини з нерухомістю, транспортними засобами, корпоративними правами та іншими важливими сферами зазвичай можливі лише на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Варіанти оформлення довіреності за кордоном

Громадяни України можуть оформити довіреність двома способами:

Посвідчення у консульстві України

Довіреність, видана в консульстві, не потребує подальшої легалізації та перекладу, є чинною в Україні з моменту видачі і може використовуватися відразу.

Довіреності на право розпорядження майном, транспортними засобами або видані в порядку передоручення підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей через консульство.

Довіреність на дії, які можуть вчинятися лише особисто довірителем, консулом не посвідчується.

Громадянин звертається до найближчої нотаріальної контори відповідно до законодавства країни перебування.

Довіреність зазвичай оформлюється іноземною мовою.

Посвідчення у місцевого нотаріуса

Як правильно скласти довіреність

Перед візитом до консульства або нотаріуса бажано підготувати електронний проєкт довіреності, у якому зазначають:

місце і дату складання;

прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи;

місце проживання або місцезнаходження юридичної особи;

у разі необхідності — посаду або статус представника (для адвокатів — членство в адвокатському об’єднанні);

строк дії довіреності;

у довіреностях на дарування — ім’я обдаровуваного.

Необхідні документи

Для оформлення довіреності слід мати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон або внутрішній паспорт (оригінал і копія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (оригінал і копія);

копію паспорта представника за довіреністю;

інші документи залежно від змісту довіреності (копії правовстановлюючих документів на майно, свідоцтво про смерть, документи про родинні зв’язки тощо).

Необхідно також оплатити консульський збір або нотаріальну послугу та, у разі потреби, послуги перекладача.

Легалізація та переклад довіреності

Легалізація — це надання документу законності для використання в Україні.

Довіреності з деяких країн, наприклад Польщі чи Чехії, не потребують легалізації завдяки двостороннім угодам.

У більшості інших держав Європи, Великобританії, США та Канаді достатньо проставлення апостилю — спеціального штампа, що підтверджує справжність підпису, печатки та статус особи, яка підписала документ.

Апостиль проставляється через міністерство юстиції країни оформлення довіреності.

В Україні необхідно перекласти довіреність та апостиль українською мовою і нотаріально засвідчити переклад. Після цього документ можна використовувати на території України.

