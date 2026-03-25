Як українцям за кордоном легально передати права на майно чи авто – пояснення
Українці за кордоном можуть оформити нотаріально посвідчену довіреність для використання в Україні через консульство або місцевого нотаріуса. Процедуру оформлення довіреності пояснили в Міністерстві юстиції.
Довіреність — це письмовий документ, який видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами. Вона дозволяє довіреній особі діяти від імені довірителя: представляти інтереси, укладати правочини, підписувати договори, заяви та інші документи.
Правочини з нерухомістю, транспортними засобами, корпоративними правами та іншими важливими сферами зазвичай можливі лише на підставі нотаріально посвідченої довіреності.
Варіанти оформлення довіреності за кордоном
Громадяни України можуть оформити довіреність двома способами:
- Посвідчення у консульстві України
- Довіреність, видана в консульстві, не потребує подальшої легалізації та перекладу, є чинною в Україні з моменту видачі і може використовуватися відразу.
- Довіреності на право розпорядження майном, транспортними засобами або видані в порядку передоручення підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей через консульство.
- Довіреність на дії, які можуть вчинятися лише особисто довірителем, консулом не посвідчується.
- Громадянин звертається до найближчої нотаріальної контори відповідно до законодавства країни перебування.
- Довіреність зазвичай оформлюється іноземною мовою.
- Посвідчення у місцевого нотаріуса
Як правильно скласти довіреність
Перед візитом до консульства або нотаріуса бажано підготувати електронний проєкт довіреності, у якому зазначають:
- місце і дату складання;
- прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи;
- місце проживання або місцезнаходження юридичної особи;
- у разі необхідності — посаду або статус представника (для адвокатів — членство в адвокатському об’єднанні);
- строк дії довіреності;
- у довіреностях на дарування — ім’я обдаровуваного.
Необхідні документи
Для оформлення довіреності слід мати:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон або внутрішній паспорт (оригінал і копія);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (оригінал і копія);
- копію паспорта представника за довіреністю;
- інші документи залежно від змісту довіреності (копії правовстановлюючих документів на майно, свідоцтво про смерть, документи про родинні зв’язки тощо).
Необхідно також оплатити консульський збір або нотаріальну послугу та, у разі потреби, послуги перекладача.
Легалізація та переклад довіреності
Легалізація — це надання документу законності для використання в Україні.
- Довіреності з деяких країн, наприклад Польщі чи Чехії, не потребують легалізації завдяки двостороннім угодам.
- У більшості інших держав Європи, Великобританії, США та Канаді достатньо проставлення апостилю — спеціального штампа, що підтверджує справжність підпису, печатки та статус особи, яка підписала документ.
- Апостиль проставляється через міністерство юстиції країни оформлення довіреності.
В Україні необхідно перекласти довіреність та апостиль українською мовою і нотаріально засвідчити переклад. Після цього документ можна використовувати на території України.
