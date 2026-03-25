Договор пожизненного содержания: что важно знать

Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило вопрос договора пожизненного содержания (ухода).

Договор пожизненного содержания (ухода) — соглашение двух сторон, по которому одна сторона (отчуждатель) передает в собственность другой стороне (приобретателю) жилой дом, квартиру или их часть, иное недвижимое или движимое имущество, имеющее значительную ценность, взамен чего приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.

В какой форме заключается договор пожизненного содержания (ухода)

Договор пожизненного содержания (ухода) заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Кто является сторонами договора

Сторонами договора являются отчуждатель и приобретатель.

Отчуждателем в договоре пожизненного содержания (ухода) может быть физическое лицо независимо от его возраста и состояния здоровья.

Приобретателем в договоре пожизненного содержания (ухода) может быть совершеннолетнее дееспособное физическое лицо или юридическое лицо.

Если приобретателями являются несколько физических лиц, они становятся совладельцами имущества, переданного им по договору пожизненного содержания (ухода), на праве общей совместной собственности.

Если приобретателями являются несколько физических лиц, их обязанность перед отчуждателем является солидарной.

Договор пожизненного содержания (ухода) может быть заключен отчуждателем в пользу третьего лица.

Особенности заключения договора пожизненного содержания (ухода) в отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности

Имущество, принадлежащее совладельцам на праве общей совместной собственности, в частности имущество, принадлежащее супругам, может быть отчуждено ими на основании договора пожизненного содержания (ухода).

В случае смерти одного из совладельцев имущества, которое было отчуждено ими на основании договора пожизненного содержания (ухода), объем обязательства приобретателя соответственно уменьшается.

Если отчуждателем является один из совладельцев имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, договор пожизненного содержания (ухода) может быть заключен после определения доли этого совладельца в общем имуществе или определения между совладельцами порядка пользования этим имуществом.

Обязанности приобретателя по договору пожизненного содержания (ухода)

В договоре пожизненного содержания (ухода) могут быть определены все виды материального обеспечения, а также все виды ухода (опеки), которыми приобретатель должен обеспечивать отчуждателя.

Если обязанности приобретателя не были конкретно определены или в случае возникновения необходимости обеспечить отчуждателя другими видами материального обеспечения и ухода, спор должен решаться в соответствии с принципами справедливости и разумности.

Приобретатель обязан в случае смерти отчуждателя похоронить его, даже если это не было предусмотрено договором пожизненного содержания (ухода).

Если часть имущества отчуждателя перешла к его наследникам, расходы на его похороны должны быть справедливо распределены между ними и приобретателем.

Договор пожизненного содержания (ухода) прекращается со смертью отчуждателя.

