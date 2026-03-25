  1. В Україні

Договір довічного утримання: що важливо знати

12:56, 25 березня 2026
Договір довічного утримання (догляду) укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
Фото: legalaid.gov.ua
Івано-Франківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснило питання договору довічного утримання (догляду).

Договір довічного утримання (догляду) - домовленість двох сторін, за якою одна сторона (відчужувач) передає у власність другій стороні (набувачеві) житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

У якій формі укладається договір довічного утримання (догляду)

Договір довічного утримання (догляду) укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Хто є сторонами договору

Сторонами договору є відчужувач та набувач.

Відчужувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути фізична особа незалежно від її віку та стану здоров'я.

Набувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.

 Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, вони стають співвласниками майна, переданого їм за договором довічного утримання (догляду), на праві спільної сумісної власності.

Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, їх обов'язок перед відчужувачем є солідарним.

 Договір довічного утримання (догляду) може бути укладений відчужувачем на користь третьої особи.

Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності

Майно, що належить співвласникам на праві спільної сумісної власності, зокрема майно, що належить подружжю, може бути відчужене ними на підставі договору довічного утримання (догляду).

У разі смерті одного із співвласників майна, що було відчужене ними на підставі договору довічного утримання (догляду), обсяг зобов'язання набувача відповідно зменшується.

Якщо відчужувачем є один із співвласників майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, договір довічного утримання (догляду) може бути укладений після визначення частки цього співвласника у спільному майні або визначення між співвласниками порядку користування цим майном.

Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду)

У договорі довічного утримання (догляду) можуть бути визначені всі види матеріального забезпечення, а також усі види догляду (опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача.

Якщо обов'язки набувача не були конкретно визначені або у разі виникнення потреби забезпечити відчужувача іншими видами матеріального забезпечення та догляду спір має вирішуватися відповідно до засад справедливості та розумності.

Набувач зобов'язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо це не було передбачено договором довічного утримання (догляду).

Якщо частина майна відчужувача перейшла до його спадкоємців, витрати на його поховання мають бути справедливо розподілені між ними та набувачем.

Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі смертю відчужувача.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВС залишив у силі звільнення Марини Прилуцької з Мінʼюсту через громадянство РФ

Верховний суд відмовив посадовиці з російським паспортом у поновленні на посаді в Міністерстві юстиції.

Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

Відстрочка від мобілізації через опікунство і самостійне виховання дітей: що враховують суди у 2026 році

Оформлення опікунства та самостійне виховання дедалі частіше використовують для отримання відстрочки від мобілізації, однак суди оцінюють не формальний статус, а реальні сімейні обставини.

Повернення авансу без заперечень покупця виключає право вимагати поставку — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила: якщо покупець прийняв повернення передоплати та не заперечував, зобов’язання сторін припиняються, а вимога про поставку товару є безпідставною.

Парламентський комітет розгляне законопроєкт із прихованою реформою БЕБ

Депутати заховали в законопроєкт про  допомогу суб’єктам господарювання комплексні зміни до Закону про БЕБ.

