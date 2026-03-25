В Полтавской области мошенники выманивают списки призывников от имени ТЦК

Полтавский областной ТЦК и СП сообщает о попытках незаконного сбора персональных данных работников призывного возраста.

Руководители промышленных, торговых и сервисных предприятий Полтавской области получили якобы официальное распоряжение от имени начальника Полтавского областного ТЦК и СП, сообщили в Центре.

В документе содержалось требование предоставить список работников призывного возраста на электронный адрес, визуально напоминающий официальную почту ТЦК и СП в домене post.mil.gov.ua.

В ТЦК же подчеркивают, что это распоряжение не имеет никакого отношения к Полтавскому ТЦК и СП и является попыткой посторонних лиц незаконно завладеть персональными данными.

В ТЦК напоминают, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №1487, руководители предприятий обязаны:

периодически сверять списки персонального воинского учета со своими внутренними документами;

не реже одного раза в год сверять списки персонального воинского учета с учетными документами ТЦК и СП.

В ТЦК подчеркнули, что эта процедура осуществляется исключительно через официальные каналы и не предусматривает передачу данных на сторонние электронные адреса.

