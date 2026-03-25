У Полтавській області шахраї виманюють списки призовників від імені ТЦК

Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляє про спроби незаконного збору персональних даних працівників призовного віку.

Керівники промислових, торговельних та сервісних підприємств Полтавської області отримали нібито офіційне розпорядження від імені начальника Полтавського обласного ТЦК та СП, повідомили у Центрі.

У документі містилася вимога надати список працівників призовного віку на електронну адресу, що візуально нагадує офіційну пошту ТЦК та СП у домені post.mil.gov.ua.

У ТЦК ж наголошують, що це розпорядження не має жодного відношення до Полтавського ТЦК та СП і є спробою сторонніх осіб незаконно заволодіти персональними даними.

У ТЦК нагадують, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1487, керівники підприємств зобов’язані:

періодично звіряти списки персонального військового обліку зі своїми внутрішніми документами;

щонайменше раз на рік звіряти списки персонального військового обліку з обліковими документами ТЦК та СП.

У ТЦК наголосили, що ця процедура здійснюється виключно через офіційні канали та не передбачає передачі даних на сторонні електронні адреси.

