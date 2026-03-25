Пробу Манту детям в Украине постепенно отменят: внедряют новые тесты на туберкулез

В Украине отказываются от пробы Манту для детей. Уже с апреля во всех регионах начнут внедрять новые, более точные методы диагностики туберкулеза

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита во время брифинга ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

По его словам, Украина широко внедряет новые методы диагностики туберкулеза, ведь так называемый тест высвобождения гамма-интерферона (ТВГИ) позволяет выявлять туберкулез, особенно у детей, значительно эффективнее и качественнее, чем это было раньше.

Таким образом, с этого года Украина будет постепенно переходить от пробы Манту к кожным тестам, которые являются более чувствительными и эффективными в выявлении непосредственно туберкулеза. С апреля эта программа начнет внедряться во всех регионах Украины

Кроме того, в Украине уже используется современное оборудование GeneXpert, которое позволяет определить туберкулез, в том числе его лекарственно-устойчивые формы, в течение четырех часов.

В Минздраве также сообщили об изменениях в подходах к лечению. Продолжительность терапии сокращена до 6–9 месяцев вместо полутора лет. А показатель выздоровления вырос с 50% (в 2017 году) до 72–75%. При этом 70% пациентов лечатся амбулаторно.

В то же время диагностика и лечение туберкулеза остаются бесплатными, а вакцинацию от туберкулеза в роддоме теперь проводят в первый день жизни ребенка, а не через 3–5 дней, как это было раньше.

