Пробу Манту дітям в Україні поступово скасують: запроваджують нові тести на туберкульоз

13:32, 25 березня 2026
Із квітня місяця нова програма почне впроваджуватися в усіх регіонах України.
В Україні відмовляються від проби Манту для дітей. Уже з квітня в усіх регіонах почнуть впроваджувати нові, більш точні методи діагностики туберкульозу

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта під час брифінгу до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

За його словами, Україна широко впроваджує нові методи діагностики туберкульозу, адже так званий тест вивільнення гама-інтерферону (ТВГІ) дозволяє виявляти туберкульоз, особливо у дітей, значно ефективніше і якісніше, аніж це було раніше.

Відтак, з цього року Україна буде поступово переходити від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективні у виявленні безпосередньо туберкульозу. Із квітня місяця ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах України.

Крім того, в Україні вже використовується сучасне обладнання GeneXpert, яке дозволяє визначити туберкульоз, зокрема його лікарсько-стійкі форми, протягом чотирьох годин.

У МОЗ також повідомили про зміни у підходах до лікування. Тривалість терапії скорочено до 6–9 місяців замість півтора року. А показник одужання зріс із 50% (у 2017 році) до 72-75%. При цьому 70% пацієнтів лікуються амбулаторно.

Водночас діагностика і лікування туберкульозу залишаються безкоштовними, а вакцинацію від туберкульозу в пологовому будинку тепер проводять у перший день життя дитини, а не через 3-5 днів, як було раніше.

Стрічка новин

