  1. В Украине

Штрафы за парковку теперь будут отображаться в «Дії» — сервис запустили в 7 городах

12:20, 25 марта 2026
Сервис заработал во Львове, Житомире, Хмельницком, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице.
Штрафы за парковку теперь будут отображаться в «Дії» — сервис запустили в 7 городах
Теперь «Дія» сама будет подтягивать штрафы за парковку из реестра и сразу уведомлять в приложении. 

Где уже работает сервис?

Львов, Житомир, Хмельницкий, Днепр, Дрогобыч, Белая Церковь и Винница.

Позже добавят и другие города.

Как это работает?

Если у вас есть цифровое водительское удостоверение или техпаспорт — ничего настраивать не нужно.

«Если появится штраф — «Дія» сразу покажет его. Вы увидите детали нарушения и сумму. Оплатить можно прямо в приложении», — сказано в сообщили.

Кроме того, штрафы за парковку теперь отображаются и в Электронном кабинете водителя. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Он подчеркнул, что ранее в цифровых сервисах отображались только штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме или вынесенные патрульными. Из-за этого водители не всегда своевременно получали информацию о постановлениях инспекторов по парковке и могли пропустить сроки оплаты.

«Мы это исправили.

МВД Украины совместно с представителями территориальных общин и специалистами ГП “Инфотех” провело необходимые технические доработки и настройку сервисов, чтобы обеспечить своевременное и корректное отображение данных», — заявил он.

