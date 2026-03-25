  В Україні

Штрафи за паркування відтепер відображатимуться у Дії — сервіс запустили у 7 містах

12:20, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сервіс запрацював у Львові, Житомирі, Хмельницькому, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відтепер Дія сама підтягне штрафи за паркування з реєстру та одразу сповістить у застосунку. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Де вже працює сервіс?

Львів, Житомир, Хмельницький, Дніпро, Дрогобич, Біла Церква та Вінниця.

Згодом додадуть й інші міста.

Як це працює?

Маєте цифрове посвідчення водія або техпаспорт — нічого налаштовувати не потрібно

«Якщо з’явиться штраф — Дія одразу покаже його. Побачите деталі порушення та суму. Оплатите просто в застосунку», -йдеться у заяві.

Крім того, штрафи за паркування відтепер видно і в Електронному кабінеті водія. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Він підкреслив, що раніше в цифрових сервісах відображалися лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними. Через це водії не завжди вчасно отримували інформацію про постанови інспекторів з паркування і могли пропустити строки оплати.

«Ми це виправили.

МВС України спільно з представниками територіальних громад та фахівцями ДП «Інфотех» провело необхідні технічні доопрацювання й налаштування сервісів, щоб забезпечити своєчасне та коректне відображення даних», - заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]