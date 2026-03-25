Штрафи за паркування відтепер відображатимуться у Дії — сервіс запустили у 7 містах

Сервіс запрацював у Львові, Житомирі, Хмельницькому, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці.

Відтепер Дія сама підтягне штрафи за паркування з реєстру та одразу сповістить у застосунку.

Де вже працює сервіс?

Згодом додадуть й інші міста.

Як це працює?

Маєте цифрове посвідчення водія або техпаспорт — нічого налаштовувати не потрібно

«Якщо з’явиться штраф — Дія одразу покаже його. Побачите деталі порушення та суму. Оплатите просто в застосунку», -йдеться у заяві.

Крім того, штрафи за паркування відтепер видно і в Електронному кабінеті водія. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Він підкреслив, що раніше в цифрових сервісах відображалися лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними. Через це водії не завжди вчасно отримували інформацію про постанови інспекторів з паркування і могли пропустити строки оплати.

«Ми це виправили.

МВС України спільно з представниками територіальних громад та фахівцями ДП «Інфотех» провело необхідні технічні доопрацювання й налаштування сервісів, щоб забезпечити своєчасне та коректне відображення даних», - заявив він.

