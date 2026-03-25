Иск, жалоба, апелляция: в Минюсте объяснили наиболее часто путающие ключевые термины

В Министерстве юстиции объяснили наиболее распространенные юридические термины, которые граждане часто путают, в частности, разницу между апелляцией и обжалованием, иском и жалобой.

В Министерстве юстиции пояснили разницу между юридическими терминами, которые граждане чаще всего путают. Как отмечают в ведомстве, правильное понимание правовых понятий помогает выбрать эффективный способ защиты своих прав.

1. Апелляция vs Обжалование

Обжалование — это общее право лица требовать пересмотра решения суда, органа власти или должностного лица.

Апелляция — это одна из форм обжалования, которая подается в апелляционный суд для пересмотра решения суда первой инстанции.

То есть каждая апелляция является обжалованием, но не каждое обжалование — апелляцией.

2. Иск vs Жалоба

Иск — это обращение в суд для разрешения спора о праве и защиты нарушенного интереса (например, взыскать долг или расторгнуть договор).

Жалоба — это обращение по поводу обжалования решений, действий или бездействия органов власти, должностных лиц или других субъектов. Иск подается для разрешения спора, жалоба — для реагирования на нарушение.

3. Решение суда vs Определение суда

Решение суда — это акт, которым суд разрешает спор по существу.

Определение суда — это, как правило, процессуальное решение, которым суд решает отдельные вопросы в ходе рассмотрения дела (например, об открытии производства, назначении экспертизы, приостановлении рассмотрения).

Решение определяет результат спора, а определение обеспечивает движение и организацию процесса (в гражданском судопроизводстве).

4. Договор vs Сделка

Сделка — это действие лица, направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Договор — это разновидность сделки, которая заключается между двумя или более сторонами. Таким образом, каждый договор является сделкой, но не каждая сделка является договором (например, завещание).

5. Исполнительный лист vs Исполнительная надпись

Исполнительный лист — это документ, который выдается судом на основании судебного решения и является основанием для его принудительного исполнения.

Исполнительная надпись — это нотариальное действие, которое подтверждает право взыскателя на принудительное взыскание задолженности без обращения в суд — при условии, что такая задолженность является бесспорной.

Оба документа являются основанием для принудительного исполнения, однако имеют разную процедуру получения. Исполнительная надпись может быть обжалована в суде.

