Иск, жалоба, апелляция: в Минюсте объяснили наиболее часто путающие ключевые термины

17:26, 25 марта 2026
В Министерстве юстиции объяснили наиболее распространенные юридические термины, которые граждане часто путают, в частности, разницу между апелляцией и обжалованием, иском и жалобой.
Иск, жалоба, апелляция: в Минюсте объяснили наиболее часто путающие ключевые термины
В Министерстве юстиции пояснили разницу между юридическими терминами, которые граждане чаще всего путают. Как отмечают в ведомстве, правильное понимание правовых понятий помогает выбрать эффективный способ защиты своих прав.

1. Апелляция vs Обжалование

Обжалование — это общее право лица требовать пересмотра решения суда, органа власти или должностного лица.

Апелляция — это одна из форм обжалования, которая подается в апелляционный суд для пересмотра решения суда первой инстанции.

То есть каждая апелляция является обжалованием, но не каждое обжалование — апелляцией.

2. Иск vs Жалоба

Иск — это обращение в суд для разрешения спора о праве и защиты нарушенного интереса (например, взыскать долг или расторгнуть договор).

Жалоба — это обращение по поводу обжалования решений, действий или бездействия органов власти, должностных лиц или других субъектов. Иск подается для разрешения спора, жалоба — для реагирования на нарушение.

3. Решение суда vs Определение суда

Решение суда — это акт, которым суд разрешает спор по существу.

Определение суда — это, как правило, процессуальное решение, которым суд решает отдельные вопросы в ходе рассмотрения дела (например, об открытии производства, назначении экспертизы, приостановлении рассмотрения).

Решение определяет результат спора, а определение обеспечивает движение и организацию процесса (в гражданском судопроизводстве).

4. Договор vs Сделка

Сделка — это действие лица, направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Договор — это разновидность сделки, которая заключается между двумя или более сторонами. Таким образом, каждый договор является сделкой, но не каждая сделка является договором (например, завещание).

5. Исполнительный лист vs Исполнительная надпись

Исполнительный лист — это документ, который выдается судом на основании судебного решения и является основанием для его принудительного исполнения.

Исполнительная надпись — это нотариальное действие, которое подтверждает право взыскателя на принудительное взыскание задолженности без обращения в суд — при условии, что такая задолженность является бесспорной.

Оба документа являются основанием для принудительного исполнения, однако имеют разную процедуру получения. Исполнительная надпись может быть обжалована в суде.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В законопроекте о ВПО не гарантировали предоставление другого жилья перед выселением

Отдельные положения законопроекта требуют доработки из-за пробелов в механизмах идентификации, жилищных гарантиях и полномочиях органов исполнительной власти.

Коммерческую тайну исключат из перечня объектов интеллектуальной собственности: Министерство вынесло на обсуждение законопроект

Предложенные изменения предусматривают новую модель регулирования коммерческой тайны, отделяя ее от сферы интеллектуальной собственности

Аннулировали инвалидность «задним числом»: суд в Одессе разоблачил надуманные долги для пенсионера

Суд отменил уплату многотысячной суммы, безосновательно начисленной органом ПФУ.

ВС оставил в силе увольнение Марины Прилуцкой из Минюста из-за гражданства РФ

Верховный суд отказал должностному лицу с российским паспортом в восстановлении на должности в Министерстве юстиции.

Госфинмониторинг обязал банки добавлять выписки клиентов в отчеты о подозрениях

Регулятор обязал добавлять выписки по счетам всех клиентов в сообщения о подозрительной деятельности и меняет правила отображения контрагентов.

Судебно-юридическая газета

