  1. В Україні

Позов, скарга, апеляція: у Мін’юсті пояснили ключові терміни, які найчастіше плутають

17:26, 25 березня 2026
У Міністерстві юстиції пояснили найпоширеніші юридичні терміни, які громадяни часто плутають, зокрема різницю між апеляцією та оскарженням, позовом і скаргою.
У Міністерстві юстиції пояснили різницю між юридичними термінами, які громадяни найчастіше плутають. Як зазначають у відомстві, правильне розуміння правових понять допомагає обрати ефективний спосіб захисту своїх прав.

1. Апеляція vs Оскарження

Оскарження — це загальне право особи вимагати перегляду рішення суду, органу влади або посадової особи.

Апеляція — це одна з форм оскарження, яка подається до апеляційного суду для перегляду рішення суду першої інстанції.

Тобто кожна апеляція є оскарженням, але не кожне оскарження — апеляцією.

2. Позов vs Скарга

Позов — це звернення до суду для вирішення спору про право та захисту порушеного інтересу (наприклад, стягнути борг або розірвати договір).

Скарга — це звернення щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів влади, посадових осіб чи інших суб’єктів. Позов подається для вирішення спору, скарга — для реагування на порушення.

3. Рішення суду vs Ухвала суду

Рішення суду — це акт, яким суд вирішує спір по суті. Ухвала суду — це здебільшого процесуальне рішення, яким суд вирішує окремі питання під час розгляду справи (наприклад, про відкриття провадження, призначення експертизи, зупинення розгляду).

Рішення визначає результат спору, а ухвала забезпечує рух і організацію процесу.  - у цивільному судочинстві

4. Договір vs Правочин

Правочин — це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.Договір — це різновид правочину, який укладається між двома або більше сторонами. Отже, кожен договір є правочином, але не кожен правочин є договором (наприклад, заповіт).

5. Виконавчий лист vs Виконавчий напис

Виконавчий лист — це документ, який видається судом на підставі судового рішення і є підставою для його примусового виконання.

Виконавчий напис — це нотаріальна дія, яка підтверджує право стягувача на примусове стягнення заборгованості без звернення до суду — за умови, що така заборгованість є безспірною. Обидва документи є підставою для примусового виконання, але мають різну процедуру отримання. Виконавчий напис може бути оскаржений у суді.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У законопроєкті про ВПО не гарантували надання іншого житла перед виселенням

Окремі положення законопроєкту потребують доопрацювання через прогалини у механізмах ідентифікації, житлових гарантіях і повноваженнях органів виконавчої влади.

Комерційну таємницю виключать з переліку об’єктів інтелектуальної власності: Міністерство винесло на обговорення законопроєкт

Запропоновані зміни передбачають нову модель регулювання комерційної таємниці, відокремлюючи її від сфери інтелектуальної власності.

Анулювали інвалідність «заднім числом»: суд в Одесі викрив надумані борги для пенсіонера

Суд скасував сплату багатотисячної суми, безпідставно нарахованої органом ПФУ.

ВС залишив у силі звільнення Марини Прилуцької з Мінʼюсту через громадянство РФ

Верховний суд відмовив посадовиці з російським паспортом у поновленні на посаді в Міністерстві юстиції.

Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

