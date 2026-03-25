  В Украине

Законопроект о распределении полномочий не противоречит евроинтеграции, но должен быть доработан — Комитет Рады

18:02, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комитет Совета по вопросам евроинтеграции рассмотрел законопроект №14412 о распределении полномочий между уровнями власти, признал его соответствующим обязательствам Украины перед ЕС, но отметил, что документ нуждается в доработке.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроект №14412, который должен определить, как распределяются полномочия между разными уровнями власти.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о четком разграничении функций между органами местного самоуправления разных уровней, а также между местными властями и исполнительными органами — на основе принципов децентрализации и субсидиарности.

Это, по мнению авторов, устранит конфликт компетенций между разными уровнями и органами публичного управления, повысит его эффективность, обеспечит доступность и качество предоставления публичных услуг, а также будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств.

В пояснительной записке к проекту также отмечено, что он касается обязательств Украины в сфере европейской интеграции и направлен на выполнение индикатора 9.3 Плана Украины и плана мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской Комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года, а также Дорожной.

Члены Комитета пришли к выводу, что проект Закона не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере евроинтеграции и обязательствам Украины в рамках членства в Совете Европы, в то же время требует доработки с учетом приведенных в заключении рекомендаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В законопроекте о ВПО не гарантировали предоставление другого жилья перед выселением

Отдельные положения законопроекта требуют доработки из-за пробелов в механизмах идентификации, жилищных гарантиях и полномочиях органов исполнительной власти.

Коммерческую тайну исключат из перечня объектов интеллектуальной собственности: Министерство вынесло на обсуждение законопроект

Предложенные изменения предусматривают новую модель регулирования коммерческой тайны, отделяя ее от сферы интеллектуальной собственности

Аннулировали инвалидность «задним числом»: суд в Одессе разоблачил надуманные долги для пенсионера

Суд отменил уплату многотысячной суммы, безосновательно начисленной органом ПФУ.

ВС оставил в силе увольнение Марины Прилуцкой из Минюста из-за гражданства РФ

Верховный суд отказал должностному лицу с российским паспортом в восстановлении на должности в Министерстве юстиции.

Госфинмониторинг обязал банки добавлять выписки клиентов в отчеты о подозрениях

Регулятор обязал добавлять выписки по счетам всех клиентов в сообщения о подозрительной деятельности и меняет правила отображения контрагентов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]