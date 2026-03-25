Законопроект о распределении полномочий не противоречит евроинтеграции, но должен быть доработан — Комитет Рады

Комитет Совета по вопросам евроинтеграции рассмотрел законопроект №14412 о распределении полномочий между уровнями власти, признал его соответствующим обязательствам Украины перед ЕС, но отметил, что документ нуждается в доработке.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроект №14412, который должен определить, как распределяются полномочия между разными уровнями власти.

Речь идет о четком разграничении функций между органами местного самоуправления разных уровней, а также между местными властями и исполнительными органами — на основе принципов децентрализации и субсидиарности.

Это, по мнению авторов, устранит конфликт компетенций между разными уровнями и органами публичного управления, повысит его эффективность, обеспечит доступность и качество предоставления публичных услуг, а также будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств.

В пояснительной записке к проекту также отмечено, что он касается обязательств Украины в сфере европейской интеграции и направлен на выполнение индикатора 9.3 Плана Украины и плана мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской Комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года, а также Дорожной.

Члены Комитета пришли к выводу, что проект Закона не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере евроинтеграции и обязательствам Украины в рамках членства в Совете Европы, в то же время требует доработки с учетом приведенных в заключении рекомендаций.

