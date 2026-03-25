Законопроєкт про розподіл повноважень не суперечить євроінтеграції, але має бути доопрацьований — Комітет Ради
Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув законопроєкт №14412, який має визначити, як саме розподіляються повноваження між різними рівнями влади.
Йдеться про чітке розмежування функцій між органами місцевого самоврядування різних рівнів, а також між місцевою владою і виконавчими органами — на основі принципів децентралізації та субсидіарності.
Це, на думку авторів, усуне конфлікт компетенцій між різними рівнями та органами публічного врядування, підвищить його ефективність, забезпечить доступність та якість надання публічних послуг, а також сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів.
У пояснювальній записці до проєкту також зазначено, що він стосується зобов’язань України у сфері європейської інтеграції та спрямований на виконання індикатора 9.3 Плану України та плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, а також Дорожньої карти з питань реформи державного управління.
Члени Комітету ухвалили висновок, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері євроінтеграції та зобов’язанням України у рамках членства у Раді Європи, водночас потребує доопрацювання з урахуванням наведених у висновку рекомендацій.
