  1. В Україні

Законопроєкт про розподіл повноважень не суперечить євроінтеграції, але має бути доопрацьований — Комітет Ради

18:02, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет з питань євроінтеграції розглянув законопроєкт №14412 про розподіл повноважень між рівнями влади, визнав його таким, що відповідає зобов’язанням України перед ЄС, але зазначив, що документ потребує доопрацювання.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув законопроєкт №14412, який має визначити, як саме розподіляються повноваження між різними рівнями влади.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про чітке розмежування функцій між органами місцевого самоврядування різних рівнів, а також між місцевою владою і виконавчими органами — на основі принципів децентралізації та субсидіарності.

Це, на думку авторів, усуне конфлікт компетенцій між різними рівнями та органами публічного врядування, підвищить його ефективність, забезпечить доступність та якість надання публічних послуг, а також сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів.

У пояснювальній записці до проєкту також зазначено, що він стосується зобов’язань України у сфері європейської інтеграції та спрямований на виконання індикатора 9.3 Плану України та плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, а також Дорожньої карти з питань реформи державного управління.

Члени Комітету ухвалили висновок, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері євроінтеграції та зобов’язанням України у рамках членства у Раді Європи, водночас потребує доопрацювання з урахуванням наведених у висновку рекомендацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]