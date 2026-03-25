В Киеве могут просмотреть подходы к мобилизации из-за неравномерного распределения — Вениславский

Особое внимание планируется уделить справедливому распределению мобилизационной нагрузки.

Подходы к мобилизации в Киеве могут быть пересмотрены, в частности с учетом принципа справедливого распределения мобилизационной нагрузки. Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в Верховной Раде.

По его словам, внимание планируется сосредоточить на ситуациях, когда в отдельных населенных пунктах, в частности в селах, мобилизовано большинство мужчин, тогда как в больших городах, включая столицу, ситуация обстоит иначе.

Вениславский заявил, что разницу в подходах к мобилизации особенно остро ощущают военные, возвращающиеся с фронта на лечение.

Он добавил, что у них формируется ощущение «двух параллельных реальностей»: одна связана с войной, другая — с относительно спокойной жизнью в тылу, где участие в защите государства не массовое.

Вениславский отметил, что над усовершенствованием подходов к мобилизации работают Офис Президента, Министерство обороны и другие структуры. По его словам, в апреле ожидается выработка более справедливых правил, которые помогут уменьшить конфликты и обеспечить сектор безопасности и обороны необходимыми ресурсами.

