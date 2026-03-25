У Києві можуть переглянути підходи до мобілізації через нерівномірний розподіл — Веніславський

Особливу увагу планують приділити справедливому розподілу мобілізаційного навантаження.

Підходи до мобілізації в Києві можуть переглянути, зокрема з урахуванням принципу справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. Про це заявив народний депутат Федір Веніславський у Верховній Раді.

За його словами, увагу планують зосередити на ситуаціях, коли в окремих населених пунктах, зокрема в селах, мобілізовано більшість чоловіків, тоді як у великих містах, включно зі столицею, ситуація виглядає інакше.

Веніславський заявив, що різницю в підходах до мобілізації особливо гостро відчувають військові, які повертаються з фронту на лікування.

Він додав, що у них формується відчуття «двох паралельних реальностей»: одна пов’язана з війною, інша — з відносно спокійним життям у тилу, де участь у захисті держави не є масовою.

Веніславський зазначив, що над удосконаленням підходів до мобілізації працюють Офіс Президента, Міністерство оборони та інші структури. За його словами, у квітні очікується напрацювання більш справедливих правил, які допоможуть зменшити конфлікти та забезпечити сектор безпеки і оборони необхідними ресурсами.

