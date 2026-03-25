«Актуализация» данных о регистрации права собственности на недвижимое имущество, проведенной до 1 января 2013 года: что нужно знать

В Минюсте пояснили, какую проверку должен провести государственный регистратор при рассмотрении поданного заявления.

Управление государственной регистрации Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины объяснило, почему государственный регистратор при регистрации прав на недвижимое имущество обязан «актуализировать» информацию о регистрации права собственности на недвижимое имущество, проведенной до 01.01.2013.

Государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество — это важная процедура, которая подтверждает, что право собственности или иное вещное право на недвижимость официально признано государством.

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 2 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», государственная регистрация прав — это официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения вещных прав на недвижимое имущество, а также обременений таких прав путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

То есть такое подтверждение осуществляется путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Это означает, что именно после внесения информации в реестр право на недвижимость получает официальное подтверждение со стороны государства.

Какую проверку должен провести государственный регистратор при рассмотрении поданного заявления

Согласно части третьей статьи 10 Закона, государственный регистратор при рассмотрении заявления обязан:

установить соответствие заявленных прав и поданных/полученных документов требованиям законодательства, а также отсутствие противоречий между заявленными и уже зарегистрированными вещными правами на недвижимое имущество и их обременениями;

проверить документы на наличие оснований для проведения регистрационных действий, оставления заявления о государственной регистрации прав и их обременений без движения, приостановления государственной регистрации прав, отказа в государственной регистрации прав и принять соответствующие решения;

сверить сведения, содержащиеся в Государственном реестре прав, с информацией, приведенной в поданных документах;

проверить документы на наличие оснований для:

проведения государственной регистрации прав;

оставления заявления без движения;

приостановления государственной регистрации;

отказа в государственной регистрации.

По результатам такой проверки государственный регистратор принимает соответствующее решение.

Особенности проверки прав, зарегистрированных до 2013 года

Следует учитывать, что до 01.01.2013 регистрацию права собственности на объекты недвижимого имущества осуществляли бюро технической инвентаризации (БТИ).

Такие регистрации проводились:

на бумажных носителях в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент;

начиная с 2003 года — также в Реестре прав собственности на недвижимое имущество в соответствии с Временным положением, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 07.02.2002 № 7/5.

Эти разъяснения, в частности, приведены в письмах Министерства юстиции Украины от:

18.07.2023 № 94000/101149-9-23/8.4.1;

27.11.2025 № 171882/Б-25609/8.4.1.

Почему государственный регистратор направляет запросы

В случаях, когда проводится государственная регистрация прав, возникших до 01.01.2013, государственный регистратор в соответствии с абзацем первым пункта 3 части третьей статьи 10 Закона обязан обратиться с запросом в органы власти, предприятия, учреждения или организации, которые ранее осуществляли оформление или регистрацию прав.

Такие запросы направляются, если:

отсутствует доступ к соответствующим носителям информации;

необходимые сведения отсутствуют в государственных или единых реестрах.

Полученная информация (справки или заверенные копии документов) используется для подтверждения существования ранее зарегистрированных прав.

Срок предоставления информации

Закон также устанавливает обязанность для органов власти, предприятий и организаций:

предоставить запрашиваемую информацию не позднее трех рабочих дней с момента получения запроса государственного регистратора.

Информация предоставляется бесплатно в бумажной и, по возможности, в электронной форме.

Лица, виновные в нарушении сроков предоставления такой информации, несут административную ответственность.

Кто отвечает за деятельность БТИ

Следует обратить внимание, что бюро технической инвентаризации не входят и не входили в сферу управления Министерства юстиции Украины.

В большинстве случаев БТИ являются коммунальными предприятиями. Поэтому для получения информации о:

деятельности БТИ;

их правопреемниках;

официальных контактах

необходимо обращаться в органы местного самоуправления по месту нахождения недвижимого имущества.

Почему невозможно провести государственную регистрацию права собственности без «актуализации» информации о праве собственности на недвижимое имущество, зарегистрированное до 01.01.2013

Закон прямо обязывает государственного регистратора проверять права, которые были зарегистрированы до 01.01.2013. Никаких исключений из этой нормы законодательством не предусмотрено.

Именно поэтому проверка права собственности, приобретенного до 01.01.2013, в частности зарегистрированного БТИ на бумажных носителях, является обязательной составляющей процедуры государственной регистрации.

Если информация о ранее зарегистрированном до 01.01.2013 праве собственности на недвижимое имущество не будет предоставлена государственному регистратору, это фактически сделает невозможным проведение государственной регистрации прав на соответствующий объект недвижимого имущества.

Управление государственной регистрации подчеркивает: своевременное предоставление информации органами власти и учреждениями является важным условием для обеспечения быстрого и надлежащего проведения государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, которое было зарегистрировано до 01.01.2013.

