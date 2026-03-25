«Актуалізація» даних про реєстрацію права власності на нерухоме майно, проведену до 1 січня 2013 року: що треба знати

У Мін’юсті пояснили, яку перевірку повинен провести державний реєстратор під час розгляду поданої заяви.

Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України пояснило, чому державний реєстратор при реєстрації прав на нерухоме майно зобов’язаний «актуалізувати» інформацію про реєстрацію права власності на нерухоме майно, проведену до 01.01.2013.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно — це важлива процедура, яка підтверджує, що право власності або інше речове право на нерухомість офіційно визнане державою.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація прав — це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, а також обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тобто таке підтвердження здійснюється шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це означає, що саме після внесення інформації до реєстру право на нерухомість отримує офіційне підтвердження з боку держави.

Яку перевірку повинен провести державний реєстратор під час розгляду поданої заяви

Згідно з частиною третьою статті 10 Закону, державний реєстратор під час розгляду заяви зобов’язаний:

- встановити відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно і їх обтяженнями;

- перевірити документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без руху, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та прийняти відповідні рішення;

- звірити відомості, що містяться у Державному реєстрі прав, з інформацією, наведеною у поданих документах;

- перевірити документи на наявність підстав для:

проведення державної реєстрації прав;

залишення заяви без руху;

зупинення державної реєстрації;

відмови у державній реєстрації.

За результатами такої перевірки державний реєстратор приймає відповідне рішення.

Особливості перевірки прав, зареєстрованих до 2013 року

Слід враховувати, що до 01.01.2013 реєстрацію права власності на об’єкти нерухомого майна здійснювали бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Такі реєстрації проводилися:

на паперових носіях відповідно до законодавства, що діяло на той час;

починаючи з 2003 року — також у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відповідно до Тимчасового положення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5.

Ці роз’яснення, зокрема, наведені у листах Міністерства юстиції України від:

18.07.2023 № 94000/101149-9-23/8.4.1;

27.11.2025 № 171882/Б-25609/8.4.1.

Чому державний реєстратор надсилає запити

У випадках, коли проводиться державна реєстрація прав, що виникли до 01.01.2013, державний реєстратор відповідно до абзацу першого пункту 3 частини третьої статті 10 Закону зобов’язаний звернутися із запитом до органів влади, підприємств, установ чи організацій, які раніше здійснювали оформлення або реєстрацію прав.

Такі запити надсилаються, якщо:

відсутній доступ до відповідних носіїв інформації;

необхідні відомості відсутні у державних або єдиних реєстрах.

Отримана інформація (довідки або засвідчені копії документів) використовується для підтвердження існування раніше зареєстрованих прав.

Строк надання інформації

Закон також встановлює обов’язок для органів влади, підприємств та організацій:

- надати запитувану інформацію не пізніше трьох робочих днів із моменту отримання запиту державного реєстратора.

Інформація надається безоплатно у паперовій та, за можливості, в електронній формі.

Особи, винні в порушенні строків надання такої інформації, несуть адміністративну відповідальність.

Хто відповідає за діяльність БТІ

Варто звернути увагу, що бюро технічної інвентаризації не входять і не входили до сфери управління Міністерства юстиції України.

У більшості випадків БТІ є комунальними підприємствами. Тому для отримання інформації щодо:

діяльності БТІ;

їхніх правонаступників;

офіційних контактів.

необхідно звертатися до органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна.

Чому неможливо провести державну реєстрацію права власності без «актуалізації» інформації про право власності на нерухоме майно, зареєстроване до 01.01.2013

Закон прямо зобов’язує державного реєстратора перевіряти права, які були зареєстровані до 01.01.2013. Жодних винятків із цієї норми законодавством не передбачено.

Саме тому перевірка права власності, набутого до 01.01.2013, зокрема зареєстрованого БТІ на паперових носіях, є обов’язковою складовою процедури державної реєстрації.

Якщо інформація про раніше зареєстроване до 01.01.2013 право власності на нерухоме майно не буде надана державному реєстратору, це фактично унеможливить проведення державної реєстрації прав на відповідний об’єкт нерухомого майна.

Управління державної реєстрації наголошує: своєчасне надання інформації органами влади та установами є важливою умовою для забезпечення швидкого та належного проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, яке було зареєстроване до 01.01.2013

