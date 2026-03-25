  В Украине

5% или 15% — как проверить размер начисления «Нацкешбека» в приложении «Дія»

14:57, 25 марта 2026
Проверить процент можно прямо в приложении «Дія» с помощью сканера штрих-кодов.
5% или 15% — как проверить размер начисления «Нацкешбека» в приложении «Дія»
С 1 марта программа «Национальный кэшбэк» работает по новым правилам: размер выплат зависит от категории товаров, а проверить процент можно через сканер в приложении «Дія». В пресс-службе «Дії» сообщили, что отныне за покупку украинских товаров можно получить 5% или 15% кэшбэка в зависимости от категории продукции.

Повышенный кэшбэк в 15% действует для товаров, где украинские производители находятся в более сложных условиях конкуренции с импортом.

Как проверить размер кэшбэка

Пользователям не нужно самостоятельно определять категорию товара. В приложении доступен сканер штрих-кодов, который позволяет быстро проверить условия:

  • открыть «Дію» – раздел «Сервисы» – «Национальный кэшбэк»;
  • нажать на иконку сканера;
  • навести камеру на штрих-код товара.

После этого приложение сразу покажет, действует ли кэшбэк и какой именно — 5% или 15%.

Распределение категорий

Кэшбэк начисляется по следующему принципу:

  • 15% — для категорий с высокой долей импорта (в частности, косметика, бытовая химия, одежда, обувь, отдельные продукты);
  • 5% — для категорий, где украинские производители занимают сильные позиции (большинство продуктов, аптечные товары, товары для сада).

Кто реализует программу

Координатором программы выступает Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства Украины. В реализации программы участвуют Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба, «Ощадбанк» и уполномоченные банки.

Технологическими партнерами проекта являются международные платежные системы Mastercard и Visa.

