  1. В Україні

5% чи 15% – як перевірити розмір нарахування Нацкешбеку в Дії

14:57, 25 березня 2026
Перевірити відсоток можна прямо у застосунку «Дія» через сканер штрихкодів.
5% чи 15% – як перевірити розмір нарахування Нацкешбеку в Дії
Із 1 березня програма «Національний кешбек» працює за новими правилами: розмір виплат залежить від категорії товарів, а перевірити відсоток можна через сканер у застосунку «Дія». У пресслужбі «Дії» повідомили, що відтепер за купівлю українських товарів можна отримати 5% або 15% кешбеку залежно від категорії продукції.

Підвищений кешбек у 15% діє для товарів, де українські виробники мають складніші умови конкуренції з імпортом.

Як перевірити розмір кешбеку

Користувачам не потрібно самостійно визначати категорію товару. У застосунку доступний сканер штрихкодів, який дозволяє швидко перевірити умови:

  • відкрити «Дію» – розділ «Сервіси» – «Національний кешбек»;
  • натиснути на іконку сканера;
  • навести камеру на штрихкод товару.

Після цього застосунок одразу покаже, чи діє кешбек і який саме — 5% або 15%.

Розподіл категорій

Кешбек нараховується за таким принципом:

  • 15% — для категорій із високою часткою імпорту (зокрема косметика, побутова хімія, одяг, взуття, окремі продукти);
  • 5% — для категорій, де українські виробники мають сильні позиції (більшість продуктів, аптечні товари, товари для саду).

Хто реалізує програму

Координатором програми є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. У реалізації беруть участь Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки.

Технологічними партнерами проєкту виступають міжнародні платіжні системи Mastercard і Visa.

