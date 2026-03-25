5% чи 15% – як перевірити розмір нарахування Нацкешбеку в Дії

Перевірити відсоток можна прямо у застосунку «Дія» через сканер штрихкодів.

Із 1 березня програма «Національний кешбек» працює за новими правилами: розмір виплат залежить від категорії товарів, а перевірити відсоток можна через сканер у застосунку «Дія». У пресслужбі «Дії» повідомили, що відтепер за купівлю українських товарів можна отримати 5% або 15% кешбеку залежно від категорії продукції.

Підвищений кешбек у 15% діє для товарів, де українські виробники мають складніші умови конкуренції з імпортом.

Як перевірити розмір кешбеку

Користувачам не потрібно самостійно визначати категорію товару. У застосунку доступний сканер штрихкодів, який дозволяє швидко перевірити умови:

відкрити «Дію» – розділ «Сервіси» – «Національний кешбек»;

натиснути на іконку сканера;

навести камеру на штрихкод товару.

Після цього застосунок одразу покаже, чи діє кешбек і який саме — 5% або 15%.

Розподіл категорій

Кешбек нараховується за таким принципом:

15% — для категорій із високою часткою імпорту (зокрема косметика, побутова хімія, одяг, взуття, окремі продукти);

5% — для категорій, де українські виробники мають сильні позиції (більшість продуктів, аптечні товари, товари для саду).

Хто реалізує програму

Координатором програми є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. У реалізації беруть участь Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки.

Технологічними партнерами проєкту виступають міжнародні платіжні системи Mastercard і Visa.

