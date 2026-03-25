КСУ приступил к рассмотрению дела о конституционности нормы об остановке исполнительных действий по представлению Омбудсмена Лубинца

15:55, 25 марта 2026
Конституционный Суд Украины приступил к рассмотрению представления Омбудсмена Дмитрия Лубинца о норме об остановке исполнительных действий во время военного положения.
Конституционный Суд сообщает, что Большая палата на открытой части пленарного заседания в форме устного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский сообщил, что автор ходатайства просит проверить на конституционность абзац двадцать второй пункта 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» от 2 июня 2016 года № 1404–VIII с изменениями.

Оспариваемой нормой Закона установлено, что на период действия военного положения в Украине приостанавливается совершение исполнительных действий в производствах по исполнению решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, органы военного управления, соединения, воинские части, военные учреждения высшего образования и другие учреждения в составе Вооружённых Сил Украины (кроме решений о взыскании заработной платы, денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильём).

Также приостанавливается принудительное взыскание задолженности за коммунальные услуги с граждан, чьё жильё находится на территории громад, на которых ведутся активные боевые действия, или которые находятся во временной оккупации согласно официальному перечню, либо если недвижимое имущество, являющееся местом их постоянного проживания, было уничтожено или повреждено вследствие военных действий.

Субъект права на конституционное представление утверждает, что данная норма делает невозможным принудительное исполнение судебных решений неимущественного характера, должниками по которым являются указанные субъекты сектора обороны. Заявитель подчёркивает, что оспариваемое положение Закона фактически вводит абсолютный мораторий на исполнение судебных решений неимущественного характера, в частности связанных с обязанностью совершить определённые действия: исключение с воинского учёта, увольнение с военной службы и т.п.

Автор ходатайства утверждает, что абзац двадцать второй пункта 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона не соответствует Конституции Украины, поскольку приводит «к нивелированию как прав, защищённых судом, так и самого права на судебную защиту в аспекте обеспечения государством надлежащего исполнения соответствующих судебных решений в период действия военного положения в Украине», а также создаёт правовую неопределённость относительно сроков исполнения судебных решений.

С целью обеспечения полного рассмотрения дела и принятия обоснованного решения направлены обращения в органы государственной власти, научные учреждения и учреждения высшего образования с просьбой высказать позиции по вопросам, поднятым в конституционном представлении. О содержании предоставленных ответов судьи будут проинформированы на закрытой части пленарного заседания.

Во время пленарного заседания Суд заслушал объяснения субъекта права на конституционное представление — Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Свои позиции также изложили привлечённые участники конституционного производства: заместитель Министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко, профессор кафедры частного права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова Юрий Белоусов, доцент кафедры юстиции Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александр Снидевич.

В заседании принял участие представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Сергей Дембовский.

В связи с продолжительной воздушной тревогой в рассмотрении этого дела Суд объявил перерыв. Суд продолжит рассмотрение данного дела в открытой части на одном из следующих пленарных заседаний.

Лента новостей

