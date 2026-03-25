КСУ розпочав розгляд справи щодо конституційності норми про зупинення виконавчих дій за поданням Омбудсмана Лубінця

Конституційний Суд розпочав розгляд подання Омбудсмана Дмитра Лубінця щодо норми про зупинення виконавчих дій під час воєнного стану.

фото: КСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний Суд повідомляє, що Велика палата на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський поінформував, що автор клопотання просить перевірити на конституційність абзац двадцять другий пункту 10-2 розділу ХІІІ „Прикінцеві та перехідні положенняˮ Закону України „Про виконавче провадження“ від 2 червня 2016 року № 1404–VIII зі змінами.

Оспорюваною нормою Закону встановлено, що зупиняється у період дії воєнного стану в Україні вчинення виконавчих дій у провадженнях з виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, з’єднання, військові частини, військові заклади вищої освіти та інші установи у складі Збройних Сил України (крім рішень про стягнення зарплат, грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом).

Також зупиняється примусове стягнення заборгованості за комунальні послуги з громадян, чиє житло знаходиться на території громад, на яких ведуться активні бойові дії, або які перебувають у тимчасовій окупації згідно з офіційним переліком, або якщо нерухоме майно, яке є місцем їх постійного проживання, було знищено чи пошкоджено внаслідок воєнних дій.

Суб’єкт права на конституційне подання твердить, що дана норма унеможливлює примусове виконання судових рішень немайнового характеру, боржниками за якими є зазначені суб’єкти сектору оборони. Заявник наголошує, що оспорюваний припис Закону запроваджує фактично абсолютний мораторій на виконання судових рішень немайнового характеру, зокрема, пов’язаних із зобов’язанням вчинити певні дії: виключення з військового обліку, звільнення з військової служби тощо.

Автор клопотання стверджує, що абзац двадцять другий пункту 10-2 розділу ХІІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону не відповідає Конституції України, оскільки призводить „до нівелювання як прав, захищених судом, так і самого права на судовий захист в аспекті забезпечення державою належного виконання відповідних судових рішень під час дії воєнного стану в Україні“, а також створює правову невизначеність щодо строків виконання судових рішень.

З метою забезпечення повного розгляду справи та ухвалення обґрунтованого рішення направлено звернення до органів державної влади, наукових установ і закладів вищої освіти із проханням висловити позиції з питань, порушених у конституційному поданні. Про зміст наданих відповідей буде поінформовано суддів на закритій частині пленарного засідання.

Під час пленарного засідання Суд заслухав пояснення суб’єкта права на конституційне подання – Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Свої позиції також виклали залучені учасники конституційного провадження: заступник Міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, професор кафедри приватного права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова Юрій Білоусов, доцент кафедри юстиції Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Снідевич.

Участь у засіданні взяв представник Президента України у Конституційному Суді України Сергій Дембовський.

З огляду на тривалу повітряну тривогу в розгляді цієї справи Суд оголосив перерву. Суд продовжить розгляд цієї справи у відкритій частині на одному з наступних пленарних засідань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.