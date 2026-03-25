Сергея Гуньковского назначили начальником Департамента контрразведки СБУ — указ

Владимир Зеленский назначил Сергея Гуньковского начальником Департамента контрразведки СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гуньковского начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №269/2026 появился на официальном сайте главы государства.

«Назначить ГУНЬКОВСКОГО Сергея Леонидовича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.

Напомним, 25 марта в Украине отмечают День СБУ — в день принятия Верховной Радой Закона «О Службе безопасности Украины» (от 25 марта 1992 года). Праздник был установлен указом Президента Леонида Кучмы от 22 марта 2001 года.

