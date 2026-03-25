  В Україні

Сергія Гуньковського призначено начальником Департаменту контррозвідки СБУ — указ

16:09, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський призначив Сергія Гуньковського начальником Департаменту контррозвідки СБУ.
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гуньковського начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ №269/2026 з’явився на офіційному сайті Глави держави.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Призначити ГУНЬКОВСЬКОГО Сергія Леонідовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України», - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, 25 березня в Україні відзначають День СБУ - у день ухвалення Верховною Радою Закону «Про Службу безпеки України» (від 25 березня 1992 року). Свято було встановлене указом Президента Леоніда Кучми від 22 березня 2001 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Анулювали інвалідність «заднім числом»: суд в Одесі викрив надумані борги для пенсіонера

Суд скасував сплату багатотисячної суми, безпідставно нарахованої органом ПФУ.

ВС залишив у силі звільнення Марини Прилуцької з Мінʼюсту через громадянство РФ

Верховний суд відмовив посадовиці з російським паспортом у поновленні на посаді в Міністерстві юстиції.

Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

Відстрочка від мобілізації через опікунство і самостійне виховання дітей: що враховують суди у 2026 році

Оформлення опікунства та самостійне виховання дедалі частіше використовують для отримання відстрочки від мобілізації, однак суди оцінюють не формальний статус, а реальні сімейні обставини.

Повернення авансу без заперечень покупця виключає право вимагати поставку — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила: якщо покупець прийняв повернення передоплати та не заперечував, зобов’язання сторін припиняються, а вимога про поставку товару є безпідставною.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]