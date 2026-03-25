Сергія Гуньковського призначено начальником Департаменту контррозвідки СБУ — указ

Володимир Зеленський призначив Сергія Гуньковського начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гуньковського начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ №269/2026 з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«Призначити ГУНЬКОВСЬКОГО Сергія Леонідовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України», - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, 25 березня в Україні відзначають День СБУ - у день ухвалення Верховною Радою Закону «Про Службу безпеки України» (від 25 березня 1992 року). Свято було встановлене указом Президента Леоніда Кучми від 22 березня 2001 року.

