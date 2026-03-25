В ВСУ прорабатывают механизм демобилизации: как видят увольнение военных

Командование отмечает: одновременно уволить всех мобилизованных невозможно, поэтому будут определяться отдельные категории и очередность демобилизации.

Фото: ОП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Механизм демобилизации в украинской армии в настоящее время находится на этапе разработки. Он будет предусматривать поэтапное увольнение военнослужащих с учетом принципа справедливости и потребностей фронта. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.

По его словам, одновременно уволить всех военных невозможно.

«Механизм прорабатывается. Конечно, будет максимально с учетом справедливости. Да, мы не сможем всех уволить одновременно, но механизм, как это делать, какие категории будут подпадать, — это прорабатывается. Все понимают, что без этого дальше будет очень тяжело», — отметил Шаповалов, которого цитирует Укринформ.

Он пояснил, что перед увольнением военнослужащих их должны заменить другие бойцы.

Относительно того, когда будут определены окончательные сроки службы, командующий отметил, что в контрактах они уже указаны, однако для мобилизованных этот вопрос «нужно рассматривать в другом ракурсе».

«Нужно тот подразделение или воинскую часть, например, заменить. Если все мобилизованные, то, конечно, мы не можем их одновременно взять и уволить, нужно, чтобы кто-то занял это место. Как это делать, как это будет работать, какие категории пойдут первыми, а какие останутся и им будет предоставлена возможность (уволиться — ред.) во вторую очередь — вот этот весь механизм уже вырабатывается», — пояснил Шаповалов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.