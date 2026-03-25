У ЗСУ опрацьовують механізм демобілізації: як бачать звільнення військових

16:56, 25 березня 2026
Командування наголошує: одночасно звільнити всіх мобілізованих неможливо, тому визначатимуться окремі категорії та черговість демобілізації.
Механізм демобілізації в українській армії наразі перебуває на етапі розробки. Він передбачатиме поетапне звільнення військовослужбовців із урахуванням принципу справедливості та потреб фронту. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов.

За його словами, одночасно звільнити всіх військових неможливо.

«Механізм опрацьовується. Звичайно, буде максимально з врахуванням справедливості. Так, ми не зможемо всіх звільнити одночасно, але механізм, як це робити, які категорії будуть підпадати, – це опрацьовується. Всі розуміють, що без цього буде дуже тяжко далі», – зазначив Шаповалов, якого цитує Укрінформ.

Він пояснив, що перед звільненням військових їх мають замінити інші бійці.

Щодо того, коли будуть визначені кінцеві терміни служби, командувач зауважив, що у контрактах вони вже вказуються, однак для мобілізованих це питання «треба розглядати в іншому ракурсі».

«Треба той підрозділ чи військову частину, наприклад, замінити. Якщо всі мобілізовані, то звісно, ми не можемо їх одночасно взяти і звільнити, треба, щоб хтось зайняв це місце. Як це робити, як це буде працювати, які категорії підуть першими, а які залишаться і їм буде надана змога (звільнитися - ред.) в другу чергу – ось цей весь механізм уже випрацьовується», – пояснив Шаповалов.

