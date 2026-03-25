Президент обновил состав Совета по поддержке предпринимательства – его возглавил Кирилл Буданов

Совет по поддержке предпринимательства возглавил руководитель Офиса Президента Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №268/2026, которым внес изменения в указ о Совете по поддержке предпринимательства.

Документом утвержден новый персональный состав Совета. В то же время уточнена его структура — орган будет формироваться в составе председателя, двух заместителей, секретаря и других членов.

Также определено, что члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

Совет по поддержке предпринимательства возглавил руководитель Офиса Президента Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Указ вступает в силу с 25 марта.

