Президент оновив склад Ради з питань підтримки підприємництва – її очолив Кирило Буданов

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №268/2026, яким вніс зміни до указу про Раду з питань підтримки підприємництва.

Документом затверджено новий персональний склад Ради. Водночас уточнено її структуру — орган формуватиметься у складі голови, двох заступників, секретаря та інших членів.

Також визначено, що членів Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Очолив Раду з питань підтримки підприємництва керівник Офісу Президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Указ набирає чинності з 25 березня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.