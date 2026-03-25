  1. В Україні

Президент оновив склад Ради з питань підтримки підприємництва – її очолив Кирило Буданов

17:30, 25 березня 2026
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №268/2026, яким вніс зміни до указу про Раду з питань підтримки підприємництва.

Документом затверджено новий персональний склад Ради. Водночас уточнено її структуру — орган формуватиметься у складі голови, двох заступників, секретаря та інших членів.

Також визначено, що членів Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Очолив Раду з питань підтримки підприємництва керівник Офісу Президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Указ набирає чинності з 25 березня.

