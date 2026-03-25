НКРЭКУ утвердила изменения в Требования по обеспечению добросовестности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 24 марта приняла решение об утверждении изменений в Требования по обеспечению добросовестности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке, направленных на усиление предотвращения злоупотреблений и повышение эффективности мониторинга поведения участников оптового энергетического рынка.

Изменения предусматривают запрет на осуществление торговли необеспеченными продуктами и уточняют требования к лицам, которые профессионально организуют операции с оптовыми энергетическими продуктами, в частности в части функционирования их систем наблюдения за рынком, а также разработки и утверждения стратегии наблюдения.

Кроме этого, в случае выявления подозрительного поведения участника оптового энергетического рынка предоставлено право лицам, которые профессионально организуют операции с оптовыми энергетическими продуктами, обращаться к такому участнику с требованием предоставить объяснения причин такого поведения при осуществлении операций с оптовыми энергетическими продуктами.

«Принятые изменения соответствуют лучшим европейским практикам и будут способствовать повышению прозрачности, доверия и стабильности функционирования оптового энергетического рынка», — заявили в Комиссии.

