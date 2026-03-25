НКРЕКП затвердила зміни до Вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку

20:04, 25 березня 2026
Зміни передбачають заборону здійснення торгівлі незабезпеченими продуктами та уточнюють вимоги до осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.
Фото: 5.ua
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 24 березня прийняла рішення про затвердження змін до Вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, які спрямовані на посилення запобігання зловживанням та підвищення ефективності моніторингу поведінки учасників оптового енергетичного ринку.

Зміни передбачають заборону здійснення торгівлі незабезпеченими продуктами та уточнюють вимоги до осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, зокрема в частині функціонування їхніх систем спостереження за ринком, а також розроблення і затвердження стратегії спостереження.

Окрім цього, у разі виявлення підозрілої поведінки учасника оптового енергетичного ринку надано право особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, звертатися до такого учасника щодо надання пояснень причин такої поведінки під час здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами.

«Прийняті зміни відповідають кращим європейським практикам та сприятимуть підвищенню прозорості, довіри та стабільності функціонування оптового енергетичного ринку», - заявили у Комісії.

