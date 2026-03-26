  1. В Украине

Доплаты до 25% оклада: как меняется оплата труда работников культуры по новому приказу Минкульта

15:03, 26 марта 2026
Министерство культуры обновило условия оплаты труда работников культуры, в частности пересмотрело размеры доплат за научные степени.
Доплаты до 25% оклада: как меняется оплата труда работников культуры по новому приказу Минкульта
Министерство культуры и информационной политики Украины приказом от 2 февраля 2026 года №103 внесло изменения в приказ от 18 октября 2005 года №745, который определяет условия оплаты труда работников сферы культуры на основе Единой тарифной сетки.

Установлены следующие предельные размеры доплат:

  • доктору наук — до 25% должностного оклада (ставки заработной платы);
  • доктору философии (кандидату наук) — до 15% должностного оклада;
  • доктору искусств — до 15% должностного оклада.

Порядок начисления доплат:

  1. Если работник одновременно имеет степень доктора философии (кандидата наук) и доктора искусств, доплата предоставляется только за одну из них — по выбору работника.
  2. Доплаты устанавливаются при условии, что научная или образовательно-творческая степень соответствует профилю деятельности работника.
  3. В случае наличия нескольких научных степеней или их сочетания со степенью доктора искусств, доплата назначается за одну — более высокую — степень.

Соответствие степени должностным обязанностям определяет руководитель учреждения, заведения или организации культуры.

При пересмотре групп оплаты труда временно не учитываются показатели посещаемости (на период действия военного положения и в течение не более 12 месяцев после его завершения или отмены) для:

  • руководителей и работников структурных подразделений, профессионалов, научных работников и специалистов музеев и заповедников;
  • руководящего состава библиотек и централизованных библиотечных систем;
  • руководителей клубных учреждений, парков культуры и отдыха, центров культуры и досуга, а также зоопарков.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, однако его положения применяются с 1 января 2026 года.

В Минкульте проинформировали, что во время военного положения и в течение года после его завершения количество посетителей в музеях, библиотеках, заповедниках, клубных заведениях, парках культуры и других заведениях не будут учитываться при определении уровня оплаты труда руководителей и специалистов. Таким образом, зарплата людей в сфере культуры не будет уменьшаться из-за объективных ограничений, связанных с войной.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

Судебно-юридическая газета

