Доплаты до 25% оклада: как меняется оплата труда работников культуры по новому приказу Минкульта

Министерство культуры обновило условия оплаты труда работников культуры, в частности пересмотрело размеры доплат за научные степени.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство культуры и информационной политики Украины приказом от 2 февраля 2026 года №103 внесло изменения в приказ от 18 октября 2005 года №745, который определяет условия оплаты труда работников сферы культуры на основе Единой тарифной сетки.

Установлены следующие предельные размеры доплат:

доктору наук — до 25% должностного оклада (ставки заработной платы);

доктору философии (кандидату наук) — до 15% должностного оклада;

доктору искусств — до 15% должностного оклада.

Порядок начисления доплат:

Если работник одновременно имеет степень доктора философии (кандидата наук) и доктора искусств, доплата предоставляется только за одну из них — по выбору работника. Доплаты устанавливаются при условии, что научная или образовательно-творческая степень соответствует профилю деятельности работника. В случае наличия нескольких научных степеней или их сочетания со степенью доктора искусств, доплата назначается за одну — более высокую — степень.

Соответствие степени должностным обязанностям определяет руководитель учреждения, заведения или организации культуры.

При пересмотре групп оплаты труда временно не учитываются показатели посещаемости (на период действия военного положения и в течение не более 12 месяцев после его завершения или отмены) для:

руководителей и работников структурных подразделений, профессионалов, научных работников и специалистов музеев и заповедников;

руководящего состава библиотек и централизованных библиотечных систем;

руководителей клубных учреждений, парков культуры и отдыха, центров культуры и досуга, а также зоопарков.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, однако его положения применяются с 1 января 2026 года.

В Минкульте проинформировали, что во время военного положения и в течение года после его завершения количество посетителей в музеях, библиотеках, заповедниках, клубных заведениях, парках культуры и других заведениях не будут учитываться при определении уровня оплаты труда руководителей и специалистов. Таким образом, зарплата людей в сфере культуры не будет уменьшаться из-за объективных ограничений, связанных с войной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.