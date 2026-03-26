  1. В Україні

Доплати до 25% окладу: як змінюється оплата праці працівників культури за новим наказом Мінкульту

15:03, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міністерство культури оновило умови оплати праці працівників культури, зокрема переглянув розміри доплат за наукові ступені.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство культури та інформаційної політики України наказом від 2 лютого 2026 року №103 внесло зміни до наказу від 18 жовтня 2005 року №745, який визначає умови оплати праці працівників сфери культури на основі Єдиної тарифної сітки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Встановлено такі граничні розміри доплат:

  • доктору наук — до 25% посадового окладу (ставки заробітної плати);
  • доктору філософії (кандидату наук) — до 15% посадового окладу;
  • доктору мистецтва — до 15% посадового окладу.

Порядок нарахування доплат:

  1. Якщо працівник має одночасно ступінь доктора філософії (кандидата наук) і доктора мистецтва, доплата надається лише за один із них — за вибором працівника.
  2. Доплати встановлюються за умови, що науковий або освітньо-творчий ступінь відповідає профілю діяльності працівника.
  3. У разі наявності кількох наукових ступенів або їх поєднання зі ступенем доктора мистецтва, доплата призначається за одним — вищим — ступенем.

Відповідність ступеня посадовим обов’язкам визначає керівник установи, закладу чи організації культури.

Під час перегляду груп оплати праці тимчасово не враховуються показники відвідуваності (на період воєнного стану та протягом не більше ніж 12 місяців після його завершення або скасування) для:

  • керівників і працівників структурних підрозділів, професіоналів, науковців і фахівців музеїв та заповідників;
  • керівного складу бібліотек і централізованих бібліотечних систем;
  • керівників клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів культури і дозвілля, а також зоопарків.

Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування, однак його положення застосовуються з 1 січня 2026 року.

У Мінкульті поінформували, що під час воєнного стану та протягом року після його завершення кількість відвідувачів у музеях, бібліотеках, заповідниках, клубних закладах, парках культури й інших закладах не враховуватимуть при визначенні рівня оплати праці керівників і фахівців. Таким чином, зарплата людей у сфері культури не зменшуватиметься через об’єктивні обмеження, пов’язані з війною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]