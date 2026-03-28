Как выйти на пенсию в 2026 году: возраст, стаж и важные сроки
В Украине право на получение пенсии определяется двумя основными условиями: достижением установленного возраста и наличием необходимого страхового стажа. Кроме того, важную роль играет своевременная подача заявления, ведь именно от этого зависит, когда начнутся выплаты.
Когда можно выйти на пенсию
В 2026 году требования к страховому стажу выглядят так:
- в 60 лет — необходимо иметь не менее 33 лет стажа;
- в 63 года — от 23 до 33 лет стажа;
- в 65 лет — от 15 до 23 лет стажа.
Обратите внимание: требования постепенно растут. Уже в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 34 года стажа, а в 2028 году — 35 лет.
Когда подавать заявление
Чтобы пенсионные выплаты начались сразу после достижения пенсионного возраста, важно не пропустить установленный период для подачи документов:
не ранее чем за 1 месяц до дня рождения;
и не позднее чем через 3 месяца после него.
Если подать заявление в этот промежуток, пенсию назначат со следующего дня после достижения соответствующего возраста. Если же обратиться позже, выплаты будут начислены только с даты подачи заявления — без компенсации за пропущенное время.
Как подать документы
Оформить заявление можно несколькими способами:
- лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации;
- онлайн — через электронный портал ПФУ (при наличии квалифицированной электронной подписи);
- по почте или через представителя (при наличии нотариальной доверенности).
Для оформления понадобятся:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка, дипломы, военный билет и т.п.);
- справка о заработной плате (при необходимости, если данных нет в реестре).
Что делать, если стажа недостаточно
Если к 60 годам необходимого стажа нет, есть несколько вариантов:
- продолжить работать и выйти на пенсию позже — в 63 или 65 лет;
- докупить стаж, уплачивая ЕСВ на добровольной основе;
- оформить государственную социальную помощь после 65 лет (если стаж менее 15 лет и с учётом доходов семьи).
