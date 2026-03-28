  1. В Україні

Як вийти на пенсію у 2026 році: вік, стаж та важливі строки

19:35, 28 березня 2026
В Україні вихід на пенсію залежить не лише від віку та страхового стажу, а й від своєчасного подання заяви, що безпосередньо впливає на початок виплат.
В Україні право на отримання пенсії визначається двома основними умовами: досягненням встановленого віку та наявністю необхідного страхового стажу. Окрім цього, важливу роль відіграє своєчасне подання заяви, адже саме від цього залежить, коли почнуться виплати.

Коли можна вийти на пенсію

У 2026 році вимоги до страхового стажу виглядають так:

  • у 60 років — потрібно мати щонайменше 33 роки стажу;
  • у 63 роки — від 23 до 33 років стажу;
  • у 65 років — від 15 до 23 років стажу.

Зверніть увагу: вимоги поступово зростають. Уже в 2027 році для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 34 роки стажу, а у 2028 році — 35 років.Коли подавати заяву

Щоб пенсійні виплати почалися одразу після досягнення пенсійного віку, важливо не пропустити визначений період для подання документів:

  • не раніше ніж за 1 місяць до дня народження;
  • і не пізніше ніж через 3 місяці після нього.

Якщо подати заяву в цей проміжок, пенсію призначать з наступного дня після досягнення відповідного віку. Якщо ж звернутися пізніше, виплати нарахують лише з дати подання заяви — без компенсації за пропущений час.

Як подати документи

Оформити заяву можна кількома способами:

  • особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації;
  • онлайн — через електронний портал ПФУ (за наявності кваліфікованого електронного підпису);
  • поштою або через представника (за нотаріальною довіреністю).

Для оформлення знадобляться:паспорт громадянина України;

  • ідентифікаційний код;
  • документи, що підтверджують стаж (трудова книжка, дипломи, військовий квиток тощо);
  • довідка про заробітну плату (за потреби, якщо даних немає в реєстрі).

Що робити, якщо стажу не вистачає

Якщо до 60 років необхідного стажу немає, є кілька варіантів:

  • продовжити працювати та вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років;
  • докупити стаж, сплачуючи ЄСВ на добровільній основі;
  • оформити державну соціальну допомогу після 65 років (якщо стажу менше 15 років і з урахуванням доходів сім’ї).

