Як вийти на пенсію у 2026 році: вік, стаж та важливі строки

В Україні вихід на пенсію залежить не лише від віку та страхового стажу, а й від своєчасного подання заяви, що безпосередньо впливає на початок виплат.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні право на отримання пенсії визначається двома основними умовами: досягненням встановленого віку та наявністю необхідного страхового стажу. Окрім цього, важливу роль відіграє своєчасне подання заяви, адже саме від цього залежить, коли почнуться виплати.

Коли можна вийти на пенсію

У 2026 році вимоги до страхового стажу виглядають так:

у 60 років — потрібно мати щонайменше 33 роки стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років стажу;

у 65 років — від 15 до 23 років стажу.

Зверніть увагу: вимоги поступово зростають. Уже в 2027 році для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 34 роки стажу, а у 2028 році — 35 років.Коли подавати заяву

Щоб пенсійні виплати почалися одразу після досягнення пенсійного віку, важливо не пропустити визначений період для подання документів:

не раніше ніж за 1 місяць до дня народження;

і не пізніше ніж через 3 місяці після нього.

Якщо подати заяву в цей проміжок, пенсію призначать з наступного дня після досягнення відповідного віку. Якщо ж звернутися пізніше, виплати нарахують лише з дати подання заяви — без компенсації за пропущений час.

Як подати документи

Оформити заяву можна кількома способами:

особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації;

онлайн — через електронний портал ПФУ (за наявності кваліфікованого електронного підпису);

поштою або через представника (за нотаріальною довіреністю).

Для оформлення знадобляться:паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують стаж (трудова книжка, дипломи, військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату (за потреби, якщо даних немає в реєстрі).

Що робити, якщо стажу не вистачає

Якщо до 60 років необхідного стажу немає, є кілька варіантів:

продовжити працювати та вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років;

докупити стаж, сплачуючи ЄСВ на добровільній основі;

оформити державну соціальну допомогу після 65 років (якщо стажу менше 15 років і з урахуванням доходів сім’ї).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.