Сборную Украины ограбили в Испании: похитили деньги и вещи футболистов и тренеров

21:52, 27 марта 2026
Сборную Украины ограбили в Испании перед футбольным матчем.
Во время подготовительного сбора к отборочному матчу чемпионата мира против Швеции сборная Украины стала жертвой ограбления. Инцидент произошел в испанском Бенидорме – в отеле, где размещались игроки и представители тренерского штаба.

По информации блоггера Игоря Бурбаса, на момент воровства игроков и тренеров не было в их номерах.

Как сообщается, злоумышленники проникли в гостиничные номера и похитили деньги, часы и другие ценности, принадлежавшие футболистам и тренерскому штабу сборной Украины. В частности, у помощника Сергея Реброва Альберто Босха пропало около 1800 евро. Пока никакой официальной информации об обстоятельствах инцидента и возможных подозреваемых нет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Национальная сборная Украины по футболу проиграла сборной Швеции в матче полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира.

Команда Сергея Реброва в Валенсии уступила со счетом 1:3 и упустила шанс сыграть на Мундиале-2026.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

