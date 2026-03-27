Сборную Украины ограбили в Испании: похитили деньги и вещи футболистов и тренеров

Сборную Украины ограбили в Испании перед футбольным матчем.

Во время подготовительного сбора к отборочному матчу чемпионата мира против Швеции сборная Украины стала жертвой ограбления. Инцидент произошел в испанском Бенидорме – в отеле, где размещались игроки и представители тренерского штаба.

По информации блоггера Игоря Бурбаса, на момент воровства игроков и тренеров не было в их номерах.

Как сообщается, злоумышленники проникли в гостиничные номера и похитили деньги, часы и другие ценности, принадлежавшие футболистам и тренерскому штабу сборной Украины. В частности, у помощника Сергея Реброва Альберто Босха пропало около 1800 евро. Пока никакой официальной информации об обстоятельствах инцидента и возможных подозреваемых нет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Национальная сборная Украины по футболу проиграла сборной Швеции в матче полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира.

Команда Сергея Реброва в Валенсии уступила со счетом 1:3 и упустила шанс сыграть на Мундиале-2026.

