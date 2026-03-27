Збірну України пограбували в Іспанії: викрали гроші та речі футболістів і тренерів

Збірну України пограбували в Іспанії перед футбольним матчем.

Під час підготовчого збору до відбіркового матчу чемпіонату світу проти Швеції збірна України стала жертвою пограбування. Інцидент стався в іспанському Бенідормі — у готелі, де розміщувалися гравці та представники тренерського штабу.

За інформацією блогера Ігоря Бурбаса, на момент крадіжки гравців і тренерів не було в їхніх номерах.

Як повідомляється, зловмисники проникли до готельних номерів і викрали гроші, годинники та інші цінності, що належали футболістам і тренерському штабу збірної України. Зокрема, у помічника Сергія Реброва Альберто Босха зникло близько 1800 євро. Наразі жодної офіційної інформації про обставини інциденту та можливих підозрюваних немає.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Національна збірна України з футболу програла збірній Швеції у матчі півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу.

Команда Сергія Реброва у Валенсії поступилася з рахунком 1:3 і втратила шанс зіграти на Мундіалі-2026.

