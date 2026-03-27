Україна програла Швеції і не вийшла на Чемпіонат світу-2026

Команда Сергія Реброва у Валенсії поступилася з рахунком 1:3.

Національна збірна України з футболу програла збірній Швеції у матчі півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу.

Команда Сергія Реброва у Валенсії поступилася з рахунком 1:3 і втратила шанс зіграти на Мундіалі-2026.

Автором голів на іспанському стадіоні «Сютат де Валенсія» стали скандинавець Віктор Дьокереш, який відзначився на 6-й, 51-й та 72-й (з пенальті) хвилинах, в українців м'яч забив Матвій Пономаренко (90+1).

У вирішальному протистоянні за путівку на ЧС-2026 Швеція 31 березня зійдеться з Польщею, яка у Варшаві здобула вольову перемогу над Албанією - 2:1.

