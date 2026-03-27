Украина проиграла Швеции и не вышла на Чемпионат мира-2026

Национальная сборная Украины по футболу проиграла сборной Швеции в матче полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира.

Команда Сергея Реброва в Валенсии уступила со счетом 1:3 и потеряла шанс сыграть на Мундиале-2026.

Авторами голов на испанском стадионе «Сьютат де Валенсия» стали скандинав Виктор Дьекереш, который отличился на 6-й, 51-й и 72-й (с пенальти) минутах, у украинцев мяч забил Матвей Пономаренко (90+1).

В решающем противостоянии за путевку на ЧМ-2026 Швеция 31 марта встретится с Польшей, которая в Варшаве одержала волевую победу над Албанией — 2:1.

