В Украине отменили одну из доплат к пенсии: кто потеряет выплаты

В Украине отменили часть льгот для доноров, в частности, доплату к пенсии, однако эти изменения касаются только новых получателей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине отменена часть льгот для доноров, в том числе и доплата к пенсии. В то же время, нововведения касаются не всех: выплаты не будут назначаться новым пенсионерам, тогда как ранее оформленные льготы остаются в силе.

Согласно Закону Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови», с 25 января 2026 года утратили силу следующие льготы:

дополнительный выходной (остается только день донации);

выплаты в случае временной нетрудоспособности;

надбавки к стипендиям для студентов-доноров;

доплаты к пенсии для почетных доноров

Эти изменения связаны с приведением украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС в рамках Соглашения об ассоциации.

В то же время, те, кто уже оформил статус почетного донора и соответствующие выплаты, продолжат их получать. Право на прибавку имеют доноры, безвозмездно сдавшие 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы.

Размер доплаты составляет 10% прожиточного минимума на одного человека. В 2026 году это 321 гривна ежемесячно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.