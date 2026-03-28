В Украине отменили одну из доплат к пенсии: кто потеряет выплаты
В Украине отменена часть льгот для доноров, в том числе и доплата к пенсии. В то же время, нововведения касаются не всех: выплаты не будут назначаться новым пенсионерам, тогда как ранее оформленные льготы остаются в силе.
Согласно Закону Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови», с 25 января 2026 года утратили силу следующие льготы:
- дополнительный выходной (остается только день донации);
- выплаты в случае временной нетрудоспособности;
- надбавки к стипендиям для студентов-доноров;
- доплаты к пенсии для почетных доноров
Эти изменения связаны с приведением украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС в рамках Соглашения об ассоциации.
В то же время, те, кто уже оформил статус почетного донора и соответствующие выплаты, продолжат их получать. Право на прибавку имеют доноры, безвозмездно сдавшие 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы.
Размер доплаты составляет 10% прожиточного минимума на одного человека. В 2026 году это 321 гривна ежемесячно.
