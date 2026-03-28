  1. В Украине

В Украине отменили одну из доплат к пенсии: кто потеряет выплаты

21:41, 28 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине отменили часть льгот для доноров, в частности, доплату к пенсии, однако эти изменения касаются только новых получателей.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине отменена часть льгот для доноров, в том числе и доплата к пенсии. В то же время, нововведения касаются не всех: выплаты не будут назначаться новым пенсионерам, тогда как ранее оформленные льготы остаются в силе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно Закону Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови», с 25 января 2026 года утратили силу следующие льготы:

  • дополнительный выходной (остается только день донации);
  • выплаты в случае временной нетрудоспособности;
  • надбавки к стипендиям для студентов-доноров;
  • доплаты к пенсии для почетных доноров

Эти изменения связаны с приведением украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС в рамках Соглашения об ассоциации.

В то же время, те, кто уже оформил статус почетного донора и соответствующие выплаты, продолжат их получать. Право на прибавку имеют доноры, безвозмездно сдавшие 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы.

Размер доплаты составляет 10% прожиточного минимума на одного человека. В 2026 году это 321 гривна ежемесячно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]