В Україні скасували одну з доплат до пенсії: хто втратить виплати

21:41, 28 березня 2026
В Україні скасували частину пільг для донорів, зокрема доплату до пенсії, однак ці зміни стосуються лише нових отримувачів.
В Україні скасували частину пільг для донорів, зокрема доплату до пенсії. Водночас нововведення стосуються не всіх: виплати не призначатимуть новим пенсіонерам, тоді як раніше оформлені пільги залишаються чинними.

Відповідно до Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», з 25 січня 2026 року втратили силу такі пільги:

  • додатковий вихідний (залишається лише день донації);
  • виплати у разі тимчасової непрацездатності;
  • надбавки до стипендій для студентів-донорів;
  • доплати до пенсії для почесних донорів.

Ці зміни пов’язані з приведенням українського законодавства у відповідність до норм ЄС у межах Угоди про асоціацію.

Водночас ті, хто вже оформив статус почесного донора і відповідні виплати, продовжать їх отримувати. Право на надбавку мають донори, які безоплатно здали 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми.

Розмір доплати становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу. У 2026 році це 321 гривня щомісяця.

