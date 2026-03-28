В Україні скасували одну з доплат до пенсії: хто втратить виплати

В Україні скасували частину пільг для донорів, зокрема доплату до пенсії. Водночас нововведення стосуються не всіх: виплати не призначатимуть новим пенсіонерам, тоді як раніше оформлені пільги залишаються чинними.

Відповідно до Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», з 25 січня 2026 року втратили силу такі пільги:

додатковий вихідний (залишається лише день донації);

виплати у разі тимчасової непрацездатності;

надбавки до стипендій для студентів-донорів;

доплати до пенсії для почесних донорів.

Ці зміни пов’язані з приведенням українського законодавства у відповідність до норм ЄС у межах Угоди про асоціацію.

Водночас ті, хто вже оформив статус почесного донора і відповідні виплати, продовжать їх отримувати. Право на надбавку мають донори, які безоплатно здали 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми.

Розмір доплати становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу. У 2026 році це 321 гривня щомісяця.

